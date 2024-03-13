【一手盤攻略】西九龍重建變天　利奧坊‧首隅食正優勢

利奧坊系列一共有7期，最新第5期利奧坊‧首隅坐落在大角咀嘉善街1號，一共提供234伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由214至544方呎。利奧坊‧首隅基座自設商場，之前首幾期亦設商場，發展商以步行街商場概念貫穿各期項目，極具規模及特色。項目並設主題園林、以及基座及天際雙會所「首隅會Gateway Club」，佔地逾11,900方呎，提供多元化設施。

利奧坊‧首隅四通八達，鄰近港鐵奧運站，無論往九龍站轉乘高鐵往返內地，抑或轉駁機場快綫，都很方便，接通國內外。住戶由奧運站出發，搭兩站即達香港站，瞬間抵達中環地標商廈IFC。駕車亦一樣方便，中九龍幹線正在興建中，屆時落成後，由利奧坊所在的西九龍往返九龍灣，車程大幅縮減至5分鐘。

隨着舊區重建，大角咀逐漸改頭換面。中原地產區域營業經理鍾劍文指出，大角咀以及鄰近的旺角、油麻地區正加快重建步伐，區內商廈、酒店及商住項目林立，加上高鐵西九站上蓋400億的商業地王正在發展大型綜合商業項目，相信可發揮協同效應，提升整個地段的發展前景，物業升值潛力不容忽視。

西九龍大變天，更不得不提西九文化區。中原鍾劍文指，西九文化區為全球規模最大的文化藝術項目之一，設施包括香港故宮文化博物館、M+博物館等，有不少藝術、教育活動，是促進文化及創意產業的新引擎。大角咀與西九文化區，未來亦會進一步連繫，當局計劃在大角咀海輝道海濱建行人路，方便市民步行至西九文化區，改善西九龍海濱。

社區配套方面，利奧坊．首隅周邊民生商店林立，附近更多有條「食街」，例如博文街及埃華街有不少的特色食肆。至於消閒娛樂，項目本身亦鄰近奧海城、旺角朗豪坊、南昌站VWalk及九龍站Elements圓方等大型商場，帶來多元化購物體驗。

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