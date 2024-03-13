陳浩濂：港府將加強藝術品基建　續培育家辦人才

文化藝術品是家族辦公室重要的投資之一，財經事務及庫務局副局長陳浩濂周三(13日)與業界人士會面時表示，為進一步推動本港藝術品拍賣和交易市場的發展，港府準備加強相關基建，香港機場管理局正積極研究於「機場城市」發展項目下，在香港國際機場設立藝術與珍品的儲存、展覽和鑑賞設施。同時強調，繼續與行業組織一起努力培育更多家族辦公室人才。

他指出，香港現時是世界最大的藝術品拍賣市場之一，在亞洲佔有領導地位。新設施將鞏固香港作為亞洲首屈一指藝術品展覽和交易中心的地位，並更好的讓投資於藝術品的全球家族辦公室在本港日益興旺的藝術生態圈中受惠。

今次，陳浩濂與香港家族辦公室協會(FOAHK)董事局成員，以及該協會早前舉辦2024年投資個方案比賽(2024 Case Competition)冠軍隊成員見面。

該比賽有超過100個由大學生組成的團隊參與，來自香港、亞洲、歐洲及美國等大學，在過去三個月經過三輪的篩選才得出結果。另外，由港府智庫金融發展局及投資推廣署的香港家族辦公室專責團隊有份作支援。

據了解，該比賽後，金發局將會與FOAHK於下月合辦「闖出家族辦公室事業的一片天 -入行指南與機遇」研討會，業界將分享如何躋身家族辦公室行業及其職業晉升生涯，讓參加者了解可如何裝備自己，捉緊家族辦公室就業機會。