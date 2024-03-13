太古城交投量升　海景三房戶售1900萬

藍籌屋苑受追捧，太古城交投明顯增加，3月已錄19宗買賣，有全海景套三房單位，最新以1,900萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島33A座高層D室，實用面積約521方呎，兩房設計，以725萬元成交，呎價約13,916元，原業主於1997年7月以約523萬元購入，帳面獲利約202萬元。

●中原王秀芬指，鰂魚涌太古城3月已錄19宗買賣，青松閣中層H室，實用面積約1,114方呎，套三房連工人房間隔，享海景，最新以1,900萬元成交，呎價約17,056元，新買家為用家。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康怡花園E座極高層6室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望山景，外區客睇樓後即向業主洽購，單位原以820萬元放售，經議價後，最終以668萬元成交，呎價約12,797元。

●中原周世康表示，灣仔3月暫錄約20宗，駿逸峰低層平台特色戶，實用面積約432方呎，兩房間隔，附連115方呎平台，原先以798萬元放售，最新以740萬元成交，累減58萬元或約7%，呎價約17,130元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園7座中層A室，實用面積約1,010方呎，套三房設計，望全海景，成交價1,338萬元，原業主今年初放盤叫價1,500萬元，最終減價162萬元成交，呎價約13,248元。

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九龍區

●中原黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨3月暫錄約17宗買賣，已超越上月全月，屋苑1期百老匯街31號中層D室，實用面積約617方呎，三房間隔，最新以619.8萬元易手，呎價約10,045元。

●中原歐陽振邦指，長沙灣昇悅居8座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園池景，去年11月以860萬元放售，直至本月初調整至800萬元才獲洽購，最新以795萬元易手，呎價約15,230元。

●利嘉閣蔡詠詩稱，大角咀柏豐28高層B室，實用面積約421方呎，兩房間隔，叫價690萬元，議價後以600萬元成交，呎價約14,252元，原業主於2018年以約655萬元買入單位，帳面蝕55萬元。

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新界區

●祥益盤嘉茵指，屯門海翠花園5座高層H室，實用面積約609方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達21.82萬元，用家以558.18萬元購入上述單位自住，呎價約9,166元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居13座中層F室，實用面積約431方呎，區內綠表客熟悉該區，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，未補價第二市場以268萬元成交，呎價約6,218元。

●祥益指，屯門居屋富健花園8座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客見屋苑鄰近上班地點，可節省通勤時間，加上單位附裝修，原業主有意移民，累減17萬元，未補價第二市場以363萬元成交，呎價約6,132元。

●祥益袁思賢表示，屯門南浪海灣5座低層C室，實用面積約540方呎，兩房間隔，區內客見單位附設企理裝修，決定以572萬元購入自住，呎價約10,593元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城19座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤11個月，開價700萬元，其後減至560萬元，累減145萬元，減幅約20.7%，以555萬元成交，呎價約12,306元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水3月暫錄約75宗二手買，超過上月全月約四成多，粉嶺牽晴間6座中層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，放盤時開價約518萬元，最終以500萬元易手，呎價約11,682元。

●中原陳國輝表示，粉嶺囍逸2座中層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，日前議價後以582萬元易手，呎價約12,409元，新買家為用家，原業主於2016年以501萬元購入，持貨約8年帳面獲利約81萬元。

●中原事黎宗文稱，沙田及大圍3月暫錄約75宗二手買賣，超越上月全月約兩成多，沙田翠華花園A座中層2室，實用面積約271方呎，兩房間隔，去年底開價約390萬元，日前議價後以320萬元易手，呎價約11,808元。

●美聯陳德涪指，馬鞍山海典居3座高層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，早前於市場以680萬元放售，獲區內上車客議價20萬元，以660萬元承接，呎價約13,865元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約46宗二手買賣，已超上月全月約41宗，迎海．駿岸6座中層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約776萬元，日前議價後以730萬元易手，呎價約14,718元，約8年帳面升值約3.4%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山翠擁華庭2座中層B室，實用面積約816方呎，三房間隔，放盤4個月，叫價830萬元，累減32萬，以798萬元獲買家承接，減幅約4%，呎價約9,779元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣五塊田村單號全幢村屋，四房雙套房間隔，望山景，原開價2,100萬元，減價320萬元，以1,780萬元成交，減幅約15.2%，原業主為外籍人士，持貨逾20年帳面獲利1,340萬元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城1期6座低層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，開價560萬元，放盤約1個月，獲區內買家洽詢，經議價後減價22萬元，買家以538萬元承接自住，呎價約14,780元。

●美聯羅定康指，將軍澳天晉II的2B座中層A室，實用面積約703方呎，三房間隔，叫價1,220萬元，獲區內買家洽詢，睇樓後旋即與業主議價至深夜，獲減價58萬元，以1,162萬元承接自住，呎價約16,529元。

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