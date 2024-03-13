【夜市UPDATES】美股個別發展　港股夜期轉強高水

即使美國上月通脹意外升溫，讓10年期美國國債孳息率周三仍在4.16厘附近徘徊，減息預期已成為今年投資市場一大主題。基金公司駿利亨德森估計，撇除匯兌因素和一次性特別息等影響後，龍頭企業今年派息金額基本增速仍不會減慢。

美股周三早段靠穩，道指最高升近100點，現升62點，報39,067點；標指由升轉跌，現跌8點，報5,166點；納指跌幅擴大，現跌82點或0.5%，報16,183點。港股夜期轉強升108點，報17,230點，較本港收市高水148點。

駿利亨德森一項針對全球市值最大1,200家上市公司的統計顯示，去年股息基本增長5%，達破紀錄的1.66萬億美元(約12.94萬億港元)。就算之前的加息會透過經濟增長放緩和融資成本上升影響派息，其中特別息會降至疫情前水平，2024年派息額仍有望升至1.72萬億美元，基本增速維持5%。

按市場劃分，包括美國、法國、德國、意大利、墨西哥等22個國家的派息金額創下歷史新高；撇除日圓貶值的影響，日股派息也破頂。然而，亞太區仍是派息表現最疲弱的地區，股息基本增速為負6%，跌至1,723億美元。港股全年派息基本增長率為負1.2%，主要被地產股拖累，僅70%上市公司提高或維持派息額，數量相比全球其他市場明顯較少。

一些評論視4厘以上的股息回報率是港股見底信號，但據駿利亨德森統計，一直被指估值高昂的美股，去年股息回報率仍有5.1厘，並對全球股息增長有最大貢獻，全球10強當中，一半是美企，頭兩名分別是微軟和蘋果公司(Apple Inc.)。

外媒一項針對大企業財務總監的調查發現，80%受訪者估計美國通脹明年之前無望回落2%目標，44%認為9月之前不會減息，但48%相信聯儲局能讓美國經濟軟着陸，比率升至5季最高，80%以上相信道指在本輪升浪能突破4萬點大關，由科技股領先，之後才熊市。近3分之一受訪者稱戰略併購是其公司今年首要資金用途。

歐央行放風6月減息機會大

另邊廂，身兼歐洲央行理事的拉脫維亞和法國央行行長均放風下季有望減息。綜合兩人言論，上周歐央行議息討論過將來可能減息，「太早減息令通脹復熾的風險已經降低」，如果歐元區經濟大致符合歐央行的預測，減息應該會在未來幾次議息會議上拍板，6月更大機會。

比利時央行行長沒有提及時間，但稱最終會在未完全確認通脹降至2%目標的情況下減息。歐元昨高見1.0947美元或8.564港元，美匯指數則回落至103以下。