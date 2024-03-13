香港金融和物流是去年勒索軟件重點攻擊行業

有網絡安全公司最近發表勒索軟件回顧網誌及2024年事故應變報告，團隊研究來自勒索軟件群組的3,998個洩密網站貼文發現，洩密網站是散播威脅群組使用的平台，在此公開披露被盜竊資料來脅迫受害人支付贖金。

網絡安全公司Palo Alto Networks旗下的Unit 42研究指，全球在2022至2023年的多重勒索軟件攻擊按年增升49%。其中，香港的金融服務和物流業是2023年最受勒索軟件針對攻擊的行業。2023年，在全球3,998個洩密網站貼文當中，LockBit群組最為活躍，他們共發表了928個洩密網站貼文，佔全球總數23%。LockBit亦是亞太區及香港地區最活躍的群組(註：數字於LockBit最近被採取執法行動和中斷前錄得)。2023年發現的新興勒索軟件網站最少有25個；其中以Akira領先。

Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛(Wickie Fung)表示，由於香港是國際金融中心，銀行和金融服務機構手執大量珍貴數據，自然成為多重勒索軟件犯罪集團的熱門目標。調查結果顯示香港仍然面對很多關鍵弱點，各大機構極需優先提升網絡安全、加強防衛。

他建議，香港的工商各界必須緊急提升網絡安全基建，包括轉用零信任網絡架構以及採用基於大量準確數據支持的AI就緒安全操作。