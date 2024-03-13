豪宅新盤獲捧　兩全新盤示範單位曝光

市場購買力流入豪宅新盤，啟德項目首日截標隨即公布售出10伙，四房成交價達1.2億元。兩個全新盤的示範單位同日曝光，短期內開價，搶客大戰一觸即發。

● 啟德天璽•海首日截標即沽10伙

●日出康城SEASONS PLACE示範單位曝光

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三（13日)率先開放4個示範單位予傳媒預覽，部署周四(14日)公布首張價單，料首批單位不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，首批會以較吸引價錢推出，並提供4種付款方法。發展商是日一口氣開放4個示範單位供傳媒預覽。

● 旺角利奧坊‧首隅已上載樓書

● 九龍灣泰峯加推168伙 周日作首輪銷售

王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，周三(13日)加推價單2號，提供168伙，折實平均呎價約15,547元，較上周推出的首張價單高約5%。項目同日上載最新銷售安排，將於周日(13日)展開首輪銷售，盡推兩張價單共336伙，另外有12伙同日採以招標形式發售。截至今日下午6時半，5日內累收逾4,500張入票，即首輪暫錄超額認購逾12倍。首輪銷售將於周六(16日)下午1時截票。

● 旺角ONE SOHO單日連沽5伙

旗下西南九龍合共項目維港滙III亦售出兩伙，套現逾4,650萬元。系內物業單位售出7伙，吸金逾7,800萬元。

● 黃大仙薈鳴錄兩宗開放式戶成交

● 何文田128 WATERLOO周日發售4伙

● 馬鞍山雲海別累售64座洋房

● 啟德天瀧四房成交價逾5,000萬元

● 油塘朗譽5日內售出約53伙

● 啟德維港1號撤辣15日累售156伙

● 啟德尚‧珒溋下周一發售5伙

● 長沙灣曉柏峰周日賣20伙

● 香港仔澄天沽出兩個兩房戶 涉逾1,446萬元

● 沙田星凱‧堤岸周日再推售49伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周三(13日)上載新銷售安排，周日(17日)以價單及招標形式合共發售49伙，包括首度推出招標的17個特色戶。集團營銷策劃總監楊聰永指出，當日以價單形式公開發售佔32伙，折實入場價627.1萬港元起，大手買家將優先揀樓。而首推的17個特色單位，包括4個複式連天台單位、以及11個連天台單位。