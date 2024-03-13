豪宅新盤獲捧 兩全新盤示範單位曝光
2024年03月13日 22:18
東網電視更多新聞短片
市場購買力流入豪宅新盤，啟德項目首日截標隨即公布售出10伙，四房成交價達1.2億元。兩個全新盤的示範單位同日曝光，短期內開價，搶客大戰一觸即發。
● 啟德天璽•海首日截標即沽10伙
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(13日)起招標發售首批68伙，首日截標隨即公布錄得10宗成交，全數屬標準單位，成交價為4,000萬元或以上，總成交金額逾6億元。是日最新售出的單位成交價介乎4,000萬至逾1.2億元。當中，成交價最高為第1座20樓A單位，實用面積2,187方呎，四房間隔，呎價約55,276元。
●日出康城SEASONS PLACE示範單位曝光
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三（13日)率先開放4個示範單位予傳媒預覽，部署周四(14日)公布首張價單，料首批單位不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，首批會以較吸引價錢推出，並提供4種付款方法。發展商是日一口氣開放4個示範單位供傳媒預覽。
● 旺角利奧坊‧首隅已上載樓書
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧首隅，周三(13日)已上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，項目提供263伙，主打的一房單位佔約七成。全盤單位實用面積介乎214至544方呎。項目最快本周末公布首張價單，首批單位將提供不少於50伙。發展商是日首度開放兩個示範單位予傳媒預覽。
● 九龍灣泰峯加推168伙 周日作首輪銷售
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，周三(13日)加推價單2號，提供168伙，折實平均呎價約15,547元，較上周推出的首張價單高約5%。項目同日上載最新銷售安排，將於周日(13日)展開首輪銷售，盡推兩張價單共336伙，另外有12伙同日採以招標形式發售。截至今日下午6時半，5日內累收逾4,500張入票，即首輪暫錄超額認購逾12倍。首輪銷售將於周六(16日)下午1時截票。
● 旺角ONE SOHO單日連沽5伙
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO周三(13日)錄5宗成交，套現逾3,150萬港元。售出單位實用面積285至299方呎，成交價594萬至661.9萬元，呎價約19,861至23,227元。
旗下西南九龍合共項目維港滙III亦售出兩伙，套現逾4,650萬元。系內物業單位售出7伙，吸金逾7,800萬元。
● 黃大仙薈鳴錄兩宗開放式戶成交
宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，周二至周三(12及13日)連錄兩宗開放式戶，總成交金額逾749萬元。該公司執行董事程德韻表示，上述為8樓J室及9樓J室，成交價分別為374.2萬及375.2萬元，呎價為18,710及18,760元，買家選用「買樓收租易付款計劃」入市。 項目於3月內共錄37宗成交，吸金近1.6億。
● 何文田128 WATERLOO周日發售4伙
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，上載最新銷售安排。萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，將於本周日發售三個兩房及一個四房單位。跟據該份銷售安排顯示，該批單位於當日早上11時起，於灣仔瑞安中心26樓進行發售。
● 馬鞍山雲海別累售64座洋房
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周三(13日)通過招標售出Camellia Avenue 2號洋房，實用面積2,724方呎，三房兩套間隔，連685方呎花園，成交價5,391.65萬元，呎價約19,793元。據悉，上述項目提供67座洋房，開售至今已累售逾九成半，即沽出64座洋房，套現逾40億元。
● 啟德天瀧四房成交價逾5,000萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(13日)以招標形式售出第8座26樓B室，四房間隔，實用面積1,298方呎，成交價5,013萬元，呎價約38,621元。項目開售至今累售34伙，套現逾15.4億元。
● 油塘朗譽5日內售出約53伙
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，近日交投非常火熱，於周二(12日)單日沽出33伙，5日內已累售約53伙。據成交紀錄冊資料，個別單位成交呎價高見2萬元，包括2座25樓D室，實用面積312方呎，昨日(12日)以635.47萬元售出，呎價約20,368元。
● 啟德維港1號撤辣15日累售156伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號於周三(13日)再沽6伙，由上月底撤辣當日計起，項目已售出156伙，總成交額約20.98億港元。該盤今日沽出的6伙涵蓋一房至套三房間隔，實用面積329至763方呎，成交價由729.8萬至1,801萬元，呎價約20,224至23,604元。當中售價及呎價最高單位均為2A座8樓A室，屬於三房連套房及工人套間隔，實用面積763方呎。
● 啟德尚‧珒溋下周一發售5伙
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋推出5伙特色單位招標，由下周一(18日)起以每日招標及截標形式銷售。該5個單位均項目低座複式大宅，集團香港高級營銷總監關靜如表示，同類型特色戶全盤只有8伙，是次招標單位包括項目低座A座地下及1樓A室，實用面積2,268方呎，四房連三套房設計，附有1,126方呎花園。
● 長沙灣曉柏峰周日賣20伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(13日)上載價單3號，提供50伙，折實平均呎價約17,531元，較1個半月前推出的價單2號高約5%。今批單位實用面積介乎185至499方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價介乎295.02萬至865.8萬元，折實呎價由15,800至18,677元。項目將於周日發售20伙。
● 香港仔澄天沽出兩個兩房戶 涉逾1,446萬元
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天於周三(13日)再沽兩個兩房單位，涉及金額1,446.38萬元，其中一宗成交為12樓D室，實用面積400方呎，成交價707.33萬元，呎價約17,683元。該單位買家為非永久性居民的大專生，因位置方便上學，獲家人資助首期，選用「天天向上」建築期付款計劃購入單位，最高折扣率連回贈達價單售價近12%。
● 沙田星凱‧堤岸周日再推售49伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周三(13日)上載新銷售安排，周日(17日)以價單及招標形式合共發售49伙，包括首度推出招標的17個特色戶。集團營銷策劃總監楊聰永指出，當日以價單形式公開發售佔32伙，折實入場價627.1萬港元起，大手買家將優先揀樓。而首推的17個特色單位，包括4個複式連天台單位、以及11個連天台單位。