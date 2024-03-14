鄧建初：港股日升日跌　股民如何應對？

雖然近年港股表現與美股南轅北轍，但是上周兩者皆迎來了日升日跌的震盪局面，分別是港股在低位飄上飄下，美股於高位乍起乍落。市場混亂，股票升跌不一，走勢迥異，強勢突變弱勢，弱勢股抬頭變強勢的情況輪流交替，令股民無所適從。

上周恒指三升兩跌，仍錄得跌幅237點；美股道指及代表科技股之納指則兩升三跌，道指跌幅共364點，而納指跌幅190點。表面看來似是美股走勢較港股為強，然而，根據過往運行模式，低位震盪應是好事，高位抽上抽落或會是見頂不遠之徵兆。

港股這幾年受壓於外資持續沽空的金融戰爭，要等待貨源盡落入長線好友大戶們手中，及狂沽濫炸的沽空盤收手，方能正式見底大回升。美股今年是總統大選年，縱使出現大回吐，支持執政黨連任之基金大戶們應會聯群結黨承托股市，暫時應不會出現狂冧之局面。

雖然大市飄忽，變幻無常，但是細心思量，咀嚼新聞報告之國策內容、市場焦點，及時上車，獲利之深勝過長揸股票。誠然，能掌握炒股竅門，非要有膽大心細之心理質素才可。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)