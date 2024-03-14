凱基：美國減息預期加強　利好地產板塊貴金屬

美國聯儲局主席鮑威爾於聽證會上提到，今年將會降息，會仔細評估經濟數據與前景。不過，該局也表示在有更大信心確定通脹朝2%邁進前，減息是不合適的。言論進一步確定今年減息的預期，市場整體投資氣氛不錯。

上周五美國勞工部的資料顯示，2月非農就業職位新增27.5萬個，高於1月份向下修正後的22.9萬。不過，期內平均時薪按月增加0.1%，低於預期的增長0.3%。失業率也出乎意料上升至3.9%，預期為3.7%。美國2月非農就業增長超預期，但失業率升至兩年高位，進一步增加市場對聯儲局6月減息的預期。現時利率期貨顯示，6月會議減息的機會超過70%。

減息預期加強下，過去對利率敏感度較高的房地產與公用事業板塊也獲支持，上周表現最佳的板塊包括資訊科技、原材料及公用事業。同時，過去和實質利率呈現負相關的金價，也升至逼近每安士2,200美元水平，創歷史新高。受惠黃金強勢突破，加上減息利好貴金屬價格，白銀及銅價格表現也轉佳。

至於日本近日公布的第四季國內生產總值(GDP)最終按季增長0.1%，早前的初值為收縮0.1%，向上修正幅度的不算太大，但由於日本第三季收縮0.8%，而一般而言，GDP連續兩季按季收縮普遍被定義為衰退，因此第四季GDP由負轉正代表日本「剛好」避過衰退。

經濟增長向上修正固然正面，但經濟強於預期，也意味日本央行有更大機率脫離負利率，即是加息了。3月18至19日的會議由負0.1厘加息至「0%」的機會率由約50%升至約70%。日圓與美元的息差收窄憧憬支持日圓上升，但對股市也造成一定壓力。

日圓升值，以出口為主的企業可能受到影響。另外，本月不少日企將公布今年加薪幅度，如果升幅可追上通脹，對本地的消費也有正面作用，以內需為重的公司有望受惠。同時，經濟也有望進入正循環，中長線有利發展。

凱基亞洲投資策略部