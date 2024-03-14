芝商所：黃金長期表現較亞股穩定

長期來看，黃金是比股票獲利更高的投資嗎？自標普500指數成立以來約94年裏，黃金相對於美國股市的價值基本保持穩定。如果將標指的美元價值以黃金重新定價(即將標指除以一金衡安士純金的美元價格)，可以清晰地看出它們相對表現的高峰和低谷。

標指與黃金的比率(標普黃金比)一直表現出極強的趨勢性，時而也會經歷盤整期。這些趨勢的起伏與全球經濟和地緣政治環境的變化息息相關，其中有些時候局勢相比於黃金更利好股票，反之亦然。

環球央行幣策調整藏風險

通常情況下，當地緣政治局勢穩定、通脹下降以及經濟穩步增長時，股票的表現優於黃金。然而，在不穩定的經濟和政治環境下，黃金的表現往往優於股票。在從一種局勢轉換到另一種局勢時，可能會引發標普黃金比的強勁走勢，而這種走勢可能持續數年甚至數十年。同樣，亞洲股市相對於黃金的表現亦是如此，儘管其價格歷史相對較短，且股市表現與貨幣市場趨勢的模式也有所不同。

由於俄羅斯和其他大國開始對以美國為首的現有秩序體系提出挑戰，世界可能已進入持續的地緣政治不穩定時期，目前尚無法判定，美國及其他西方發達國家是否能夠重回持久的低通脹時代。各國央行實施了40多年來力度最大的緊縮周期，這可能會增加全球經濟衰退和隨後貨幣政策寬鬆的風險。這些因素可能為黃金等硬資產帶來利好，而對美股構成不利影響。

不過，對於中國、日本和南韓等估值低得多的股市而言，情況又如何呢？南韓的KOSPI指數、日本的日經指數和香港的恒生指數在歷史中都各有相對於黃金的強勢時期。

日韓股市強勢時期成歷史

南韓KOSPI指數在20世紀80年代的最後4年裏，南韓股市相對於黃金飆升了779%。然而，隨後南韓股市的大部分收益在1989年底到1998年亞洲金融危機期間盡數損失。1999至2000年間，在互聯網泡沫晚期，南韓股市相對於黃金增長了兩倍多，隨後在「科技擱淺」的熊市期間回撤。在全球金融危機爆發前的幾年裏，南韓股市相對於黃金有所回升。自2009年以來，KOSPI指數相對於黃金再沒有過如此強勁的表現。目前，相對於黃金，KOSPI指數的交易價格已接近歷史低點。

日經指數在20世紀80年代，相對於黃金上漲了1,300%，並在90年代基本維持了相對於黃金的穩定表現。這可能會讓人感到意外，因為20世紀90年代日本股市下跌了50%(以日圓計值)，但日圓兌每美元升值，而美元兌黃金也升值。總而言之，日本股市相對於黃金的表現在2000年觸及歷史高點。2000至2012年間，由於以美元計的黃金飆升，而日經指數以日圓計值又下跌了50%，因此日經指數以黃金計值下跌了90%以上。

自2012年以來，日本股市不斷上漲，並於今年超過了1989年以日圓計值的歷史高點。然而，黃金價格已攀升至每安士2,100美元以上，而日圓兌每美元也大幅貶值，這抵銷了以黃金計值日本股市的漲幅。同樣地，將黃金與東證股價指數進行比較，結果也大致相同。

近廿年恒指走勢大幅跑輸

最後，從20世紀80年代到2000年間，隨着股市的飆升，而金價從每安士800美元跌至280美元，恒指相對於黃金上漲了2,250%。與南韓或日本不同，恒指相對於黃金的優異表現主要出現在20世紀90年代，而不是80年代。

自2000年以來，恒指相對於黃金下跌近90%。儘管在2000至2011年間，恒指的表現與標指相似，但不同之處在於，從2011至2021年，恒指相對於黃金的表現並未出現復甦。這一趨勢背後的原因可能是由於標指包含大量科技股，使其在過去10年中的表現優於美國以外的幾乎所有主要股票指數，其他的原因還包括香港面臨的具體挑戰和近期中國經濟的放緩。港元並未在其中發揮太大作用，在20世紀80年代初貶值33%後，港元自1983年起一直與美元掛鈎。

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