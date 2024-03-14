許繹彬：港股或有力升穿17300　領匯息率夠吸引

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股經過首兩個月的驚濤駭浪，由1月首天的交易日17,135點起步，反覆持續向下，更一度跌穿15,000點，令人不寒而慄；且當時成交持續不足千億港元，四周的主要股票市場不斷創新高，繼而把港股的距離愈拉愈遠，投資者對港股絕望，確情有可原。

不過，當坊間一直對港股不抱任何希望，更有說法會跌穿14,000點的可能之際，港股踏入龍年，卻突然作絕地反擊，氣勢完全改善，有脫胎換骨之感，且持續反覆向上，惜走勢去到某水平，如10、20、50天線時，便會掉頭回落，可見在缺乏資金下，投資者信心仍不足。

周二(12日)港股終呈現突破性發展，在超過1,500億元的半年最大成交情況下，港股衝穿17,000點，更締造近3個月新高。在大成交破位下，港股確有吐氣揚眉之勢，在持續缺乏外資的支持下，「北水」相信是港股的主要原動力，近日持續出現淨流入，且已錄連續第19日淨流入，是近11個月以來最長淨流入，累計更近570億元。

值得一提的是，港股在外圍市況反覆向下的情況下，反而振作起來；美股、日股等海外市場近日有顯著從高位回落趨勢，尤以日股，在四方八面一致唱好，更揚言在短期內衝穿40,000點，卻見調整；道指到達現水平，走勢亦拖慢。港股本月突然轉強，市場則傳出，當外圍調整及疲弱的情況下，資金反而流入持續去年弱勢的市場，究竟何解有此看法？

有此想法，相信是本周道富環球指，發現資金由美國流出，並流入中國及印度市場，有數據可見，外資對中國股票的需求在1月出現初步改善，2月需求仍延續，資金流入中國股票的情況已達到自去年3月以來最高水平，近日外資流入港股更轉趨明顯。未來在港美息差有望進一步收窄下，相信流入港股的外國資金可能短期仍會持續。

畢竟現階段港股除低殘外，市值更持續在一個非常不合理水平，相反，美股及日股過去兩年，完全未曾回吐，且持續在高水平，偶有風吹草動，外資在現水平先行沽出持有的美股或日股，相信定仍是有利可圖。

在多項措施的推出及面對只有約3,000點的滬綜指，外資將在美股或日股所獲得的部分利潤，放在中國股市小試牛刀或作中線投資組合，料實屬正常。一向與中國股市有莫大關係的港股，不論估值或點數均低殘，外資在現階段將有質素的港股放進其投資組合，料仍是常理。