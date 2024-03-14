屈臣氏任命高宏達為Marionnaud集團行政總裁

屈臣氏集團宣布任命Kulvinder Birring(高宏達)為長江和記實業旗下Marionnaud集團行政總裁，以及委任Gabriele Betti為Marionnaud集團副總裁。

Kulvinder Birring於2018年獲委任為中國屈臣氏行政總裁，此前他曾任馬來西亞及印尼屈臣氏董事總經理，帶領屈臣氏擴展業務。Marionnaud是歐洲領先的高級香水及化妝品零售商，作為新任Marionnaud集團行政總裁，Kulvinder Birring將管理Marionnaud於八個市場超過730家O+O(線下及線上)店舖，與Marionnaud領導團隊包括Gabriele Betti及Emilio Leon緊密合作。

Gabriele Betti現為法國、意大利及歐洲中部Marionnaud董事總經理，將晉升為Marionnaud集團副總裁。

此外，屈臣氏集團宣布陳志豪及聶薇獲任命為中國屈臣氏聯席董事總經理，接替轉任為Marionnaud集團行政總裁的高宏達。

上述人事任命將於2024年4月生效。