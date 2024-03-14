上季信用卡應繳款項結欠按年增長12.5%

一項信貸行業分析報告顯示，由於7月至8月夏季銷售旺季刺激消費者需求，去年第三季新增信用卡宗數（因匯報機制滯後一個季度）較2022年同比增長2.9%。而於傳統節日購物旺季的第四季期間，消費者在假日充分利用信用卡進行消費活動，因此信用卡應繳款項結欠更較去年同比增長12.5%。當中非必要開支和零售開支很可能佔信用卡結欠的主要部分，與旅遊相關的大量消費活動亦不容忽視。

信貸資料服務機構環聯發表報告指出，2023年第四季是香港首個不受任何防疫措施限制，以及全面通關後的節日旺季，在聖誕期間有超過100萬人從香港出境旅遊。受惠於金融機構在此期間為消費者提供的一系列全新旅遊獎賞計劃，很多消費者均積極回應參與相關消費活動。

香港市民的強勁消費意願亦見於年度大型促銷活動「雙十一」之中。2023年11月11日當天的銷售額較2022年按年增長266%，凸顯消費者已重拾消費信心。

調查顯示，38%受訪者表示家庭收入有所增長，相較在2022年同期表示出現同樣增長的21%受訪者顯著上升。此家庭收入上升趨勢貫穿各個收入水平的受訪者，顯示港人財務狀況普遍改善，增強了消費信心及消費能力。