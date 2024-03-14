【產經直播】港股科企業績值博？ 日、美股要抖抖？

隔晚美股個別發展，其中納指收跌約0.54%，多隻科技股受壓，英偉達(Nvidia)盤中曾挫近4%，收市跌1%過外，股王調整未完？納指應該做淡定吼位買？展望美聯儲局下周議息，市場對減息憧憬持續降溫，後市會點走？

日本去年第4季GDP終值，按季由收縮0.1%，上修為增長0.1%，避過經濟連續兩季陷負增長的技術性衰退，令市場對日本本月結束負利率政策的預期升溫，推動日圓走強，日股近日應聲下挫。日本大型企業與工會的年度薪資談判結果﹐本周陸續公布，加薪幅度對日本未來能否持續通脹有關鍵影響，將左右貨幣政策，因而備受市場關注。據報豐田汽車及松下電器等大公司，均已同意全面滿足工會對薪金增加的要求。日本央行下周初舉行議息會議前後，日股仲要繼續調整？投資者要慎防日圓拆倉？南方東英日經225指數ETF(3153)要點部署？

商品方面，國際金價近期做好，但美國減息預期降溫，短期存在回調風險？後市走勢還看美聯儲議息後放鷹定放鴿？好淡要點部署？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及獨立股評人胡孟青為大家逐一解答。

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