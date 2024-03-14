首兩個月資助房屋按揭登記按年減68.8%

中原按揭董事總經理王美鳳預期，雖然2024年一手資助房屋落成量顯著減少將影響按揭量，但資助房屋第二市場按揭保證期延至50年，並已於3月份正式推行，以及資助房屋按揭年期上限延至30年，可促進居屋交投及流轉；加上近日樓市氣氛回復向好亦有利居屋市道，料可帶動今年二手市場居屋按揭量增加。

中原按揭研究部資料顯示，2024年2月份資助房屋按揭登記中，十大銀行市佔率佔93.5%，按月增加0.2%，首五位排名銀行與1月份相同。中銀香港於2月份錄得161宗資助房屋按揭登記，巿佔率按月減少7.4個百分點至43.4%；恒生銀行錄96宗資助房屋按揭登記，按月市佔率增1.2個百分點至25.9%，排名第二；滙豐銀行有66宗資助房屋按揭登記，市佔率增3.4個百分點至17.8%，單月升幅最大，排名第三位。

中原按揭研究部資料顯示，2024年首兩個月承辦788宗資助房屋按揭登記，較2023年同期的 2,524宗減少68.8%。

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年2月份共錄371宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，按月回落11%，創2005年有紀錄以來新低，主要因為多個大型全新資助出售房屋項目已完成上會程序，預計2024年入伙的資助房屋主要集中在下半年。