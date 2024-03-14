洲際航天科技被批騙散戶　有投資者擬向中港證監會舉報

《東網》已向香港證監會查詢，暫未獲回覆。

該讀者又聲稱，其於去年3月曾經買入上述公司股票，而當時股價在10多元的高位，且正值「公司將會去吉布提建立航天大空港」，但「因緣際會」聯繫上一位在吉布提做生意的上海富豪何烈輝，跟他對話後，發現該企不太可靠，而何烈輝後來亦同該公司斷絕來往。他又引述該企2022年的年報數據，指其號稱發了衞星上天，但根本沒任何收益，航太業務營收為零。

另該企去年初與東非國家吉布提等簽署合作備忘錄，擬於當地開發「國際商業太空港」時。該協議還有一個締約方，就是「於非洲經營業務超過20年的綜合企業」Touchroad International Holdings Group(達之路國際控股集團)，其會與洲際航天組成合資公司開發吉布提太空港。達之路乃半官方組織中國非洲人民友好協會副會長何烈輝在2002年於上海創辦。《東網》正聯絡何烈輝，暫未有回覆。