SEASONS PLACE首批折實平均呎價14188元　入場費逾447萬

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四(14日)公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價約14,188港元，較去年8月推出的日出康城第11期凱柏峰III首批低約16%。是次一房單位折實入場費由447.2萬元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首批單位為「壓軸起動價」。首張價單提供38伙一房戶，87伙兩房戶及5伙三房單位，實用面積323至665方呎。售價方面，價單提供4項付款方法，扣除最高12%折扣優惠後，折實價介乎447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元。首批有三成單位低於500萬元。按定價計，該批單位市價約8億元。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，首批入場單位為3A座9樓F室，實用面積323方呎，折實呎價約13,845元。呎價最低的單位為3A座9樓C室，實用面積453方呎，折實價615萬元。

項目示範單位將於本周六(16日)起對公眾開放及收票。發展商是次將設大手客安排，可購2至6伙。資料顯示，日出康城第11期凱柏峰III於去年8月推出首批130伙，折實平均呎價約16,938元。