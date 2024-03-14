Adidas蝕6億逾30載首見紅　預警北美收入跌

德國體育用品巨頭Adidas的大中華地區收入盡顯強勢，以固定匯率計(下同)恢復按年增長，但新任行政總裁古爾登仍難扭轉上任首年集團虧損的命運，全年累蝕7,500萬歐元(約6.41億港元)，相較2022年賺6.12億歐元，顯然是大幅倒退，為逾30年首見的劣績！

對於Adidas去年總銷售額未能強勢回勇，如今年初預告錄約214.27億歐元(約1,831億港元)，古爾登直言，「雖然到目前為止還不夠好，但2023年結局好過去年初預期。」全年來看，集團持續經營虧損達5,800萬歐元，外媒形容這也是1992年來的首次虧損；經營利潤則一如此前披露按年跌近60%至2.68億歐元，維持派息每股0.7歐元。

展望今年，Adidas表示，若Yeezy庫存以成本價出售，估計貢獻約2.5億歐元的話，預計今年剔除匯率波動後收入將錄中單位數增長；如不計這兩年的Yeezy收入，預計除北美以外的所有市場均會增長，北美作為第二大銷售市場，今年銷售額或有中單位數跌幅，因上半年會繼續嚴控批發銷售渠道，將為降低特定市場高庫存措施的一部分；而大中華區及拉丁美洲將錄雙位數增幅。

換言之，今年業績增長引擎繼續靠大中華地區，去年大中華銷售額升8.2%，升幅跑贏EMEA(歐洲、中東及非洲)及北美兩大市場。

目前Adidas特別擔心北美市場的庫存過剩問題，料對上半年銷售仍帶來負面影響，且匯率等不利因素將嚴重影響今年的盈利能力。公司指，上季經營虧損約3.77億歐元，因阿根廷披索季內大幅貶值導致有關約一億歐元的負面影響。