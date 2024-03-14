報告：今年至2029年間工業用地潛在短缺1550萬方呎

世邦魏理仕發表最新研究報告指出，政府需要20年的時間才能發展北部都會區，發展計劃將要求現有棕地作業者搬遷重置，帶動多層建築及基礎設施的發展，儘管本港目前可用工業空間短缺，但有關計劃將進一步刺激新的工業租賃需求。

該公司香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，北部都會區整個發展計劃涵蓋1,500公頃現正使用的棕地，在未來10至15年間，有65%的棕地營運者需要搬遷，涉及超過1,000公頃分散土地。預計相關搬遷重置活動將衍生3,100萬方呎對不同類型工業空間的潛在需求，為工業物業的業主及棕地作業者創造重大機遇。

該行預計，約30%的用家最終能夠搬遷上樓。然而，目前不少棕地作業佔地面積廣，相關搬遷將需要相當大的傳統工業空間。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文指，雖然政府盡力協助受影響棕地使用者重置作業，例如提供替代性短期租約，但目前工業空置率只有5.3%，加上2027年前將不會出現新供應，因此面對工業市場如此大規模的搬遷需求，當作業者需要搬遷時，對工業用地的競爭也會變得激烈。故預期2024年至2029年間本港工業用地的潛在短缺將高達1,550萬方呎。

黎補充，北部都會區發展將需要收回棕地，此舉將產生現時棕地作業者的大量搬遷需求，為工業業主創造重大機會。由於短期內工業用地競爭將相當激烈，故建議工業租戶應迅速採取行動，爭取合適的空間以進行搬遷。同時，工業物業業主需優化其建築規格，以滿足需要搬遷的棕地作業者的要求。