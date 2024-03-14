金管局推「數碼港元」先導計劃第二階段

香港金融管理局宣布，推出「數碼港元」先導計劃第二階段，以進一步探討「數碼港元」在香港的創新用例。

金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段，研究可編程支付、代幣化資產結算及離線支付等多個範疇的本地零售用例。根據先導計劃第一階段的成果及經驗，第二階段將更深入研究第一階段的部分試驗，即「數碼港元」可能帶來獨特價值的三個特性，包括可編程性、代幣化及即時交收，並探索在第一階段未包括的新用例。

金管局將借助Ensemble項目即將構建的批發層面央行數碼貨幣沙盒，以優化「數碼港元」沙盒，讓「數碼港元」先導計劃第二階段的參與機構能加快概念驗證原型的設計、開發和測試其用例，並推動研究「數碼港元」與其他代幣化貨幣進行銀行同業結算，及它們之間的互通性。

通過研究「數碼港元」，金管局希望繼續探索央行數碼貨幣（CBDC）在未來數碼貨幣趨勢中所扮演的角色。金管局聯同CBDC專家小組已展開多項研究工作，深入探討可編程性、私隱及互通性等議題。先導計劃兩個階段的結果和經驗及CBDC專家小組的研究成果會為金管局將來可能推出「數碼港元」的研究提供參考。金管局未來亦會繼續就CBDC的最新發展與本地及國際持份者緊密合作。

有興趣參與先導計劃第二階段的機構須於2024年5月17日或之前提交申請。