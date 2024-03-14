證監會籲提防無牌虛產平台Bybit

香港證監會警示公眾，要提防一家名為Bybit的無牌虛擬資產交易平台，並在多個司法管轄區提供加密貨幣相關產品的交易服務，包括香港，強調Bybit集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌或註冊，以在香港進行任何「受規管活動」。在適當情況下，證監會將果斷地就無牌活動採取執法行動。

證監會已於周四(14日)將Bybit列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，及將其加密貨幣相關產品列入可疑投資產品警示名單。Bybit提供的加密貨幣相關產品包括Bybit交割合約和反向交割合約、Bybit期權、Bybit槓桿代幣、雙幣投資、雙幣投資2.0、Bybit鯊魚鰭理財、流動性挖礦、ETH 2.0流動性質押、Bybit Web3質押、Bybit餘幣寶，及Bybit財富管理。

加密貨幣相關產品在香港可能構成《證券及期貨條例》所指的「期貨合約」或「證券」；如是者，不論是在香港或以香港投資者為對象，買賣或推廣這些產品均構成「受規管活動」，除非獲得豁免，否則須獲證監會發牌，而無牌進行受規管活動屬刑事罪行。

證監會指，任何人如未取得證監會認可，而向香港公眾發出與該等產品有關的廣告、邀請或文件，亦屬犯罪。凡違反相關條文者均可能被檢控，一經定罪，須受刑事制裁。

同時，證監會告誡投資者切勿在無牌實體進行投資。如無牌實體終止運作、倒閉或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失透過該實體作出的全部投資。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的實體提出追索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。

目前本港只得OSL Exchange及HashKey Exchange 兩間持牌虛擬資產交易平台，而Bybit於今年1月31日向證監會提交牌照申請，計及其他平台，有24宗申請。值得留意的是，所有申請仍在處理中，會否獲批准乃屬未知之數，故在這些平台上進行買賣存在風險，投資者應在持牌的平台交易。