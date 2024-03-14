東亞證券薦9隻港股　為何騰訊能上望342元？

該行予騰訊目標價342元，預期該企網上遊戲業務逐步重拾增長，近期經典知識產權(IP)移植遊戲《地下城與勇士：起源》獲發進口遊戲版號，料推出後可帶來可觀收入，加上手頭亦儲備了多隻已獲發版號的重磅遊戲，例如《王者榮耀：星之破曉》、《Need for Speed》手遊版、《One Piece：Project Fighter》等，預期將成為今年遊戲業務增長催化劑。

該行又指，騰訊旗下視頻號播放量及用戶時長持續高增長，加上與微信小程序於直播電商範疇形成協同效益，帶動內循環廣告發展，料將支撐視頻號廣告收入維持較高增長。另外，集團現金流量市盈率為14.4倍，仍接近歷史最低水平12.9倍，亦低於過去10年平均值29.6倍超過兩個標準差，估值具上調空間。

東亞證券港股重點關注名單

股份●目標價●潛在回報(%)