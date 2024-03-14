順豐房託去年可分派收入增3.7%　料香港續租租金平穩向上

期內物業出租率稍降0.2個百分點至98%；物業組合估值升0.1%至73.88億元。資產負債比率為33.3%，下降0.6個百分點。於本年度，順豐房託的續租租金按年平均上調11%。

行政總裁翟廸強表示，隨着市場對高端物流倉需求增加，預料本港續租租金平穩發展或輕微向上，雖然去年本港續租租金上升約11%，但基於續租一般為2至3年而令租金價格出現滯後性，因此續租時會推升租金。

行政總裁翟廸強表示，在2023年面對美元利率高企及地緣政治局勢緊張所帶來的不明朗因素，整體營商環境面臨前所未有的挑戰。在積極的資產管理策略以及順豐集團作為租戶的支持確保我們旗下物業的穩定出租。公司亦在資產管理方面作出合適的決策、通過對利率和外滙市場的波動進行對沖減少對財務業績的影響。

展望將來，集團對整體市場仍持審慎樂觀態度，在美元利率前景漸趨明朗的帶動下，市場氣氛將有望改善。