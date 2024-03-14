月內第2個全新盤開價 日出康城項目首推130伙
2024年03月14日 21:31
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月內第2個全新盤開價，將軍澳日出康城項目推出首張價單，涉及130伙，折實平均呎價約14,188元，重返同區5年前水平。豪宅新盤交投活躍，周四(14日)單日錄得至少5宗5,000萬元的大額成交，共涉逾4.7億元。
●日出康城SEASONS PLACE首張價單重返5年前水平
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四（14日)公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價約14,188元，不但較去年8月推出的日出康城第11期凱柏峰III首批低約16%，更重返同區5年前水平。首張價單提供38伙一房戶，87伙兩房戶及5伙三房單位，折實價介乎447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元。
●港島南岸第3B期Blue Coast將設計劃吸非本地客
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast醞釀登場，集團營業部首席經理郭子威指出，項目銷售準備工作妥當，現時項目查詢客戶當中，佔逾6成為本地客，集團日內會有相關計劃安排以吸納非香港人士。集團營業部助理首席經理楊桂玲指出，項目將設有4部專屬電梯直通基座商場，其中兩部可直達地面以便接駁公共交通。
●旺角利奧坊．首隅本周末公布首張價單
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．首隅，籌備本周末公布首張價單。發展商於周四(14日)介紹將放置於項目內的各項藝術裝置。恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目引入由兩大知名藝術家日本花藝家及羅馬尼亞視覺藝術家的作品，分別於住宅入口大堂及會所展示，讓藝術融入生活日常。
●九龍灣泰峯6日累收逾5,500票
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，收票反應理想。截至周四(14日)傍晚6時，項目6日之內已累計接獲逾5,500張入票，按周日(17日)首輪以價單形式發售336伙計，暫錄超額認購逾15倍。發展商最新公布，已獲中國銀行(香港)，恒生銀行，東亞銀行以及交通銀行等多家銀行承造按揭，包括90天即供按揭計劃。其中，中銀香港更已派出按揭團隊，在展銷中心為意向買家提供置業諮詢服務。
●啟德維港1號單日沽10伙 吸金逾1億元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周四(14日)錄得10宗成交，共涉逾1.09億元。是日售出的單位成交價介乎885.6萬至1,807.1萬元，呎價由20,110至23,684元。其中，2B座22樓K室，實用面積457方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價922.2萬元，呎價約20,179元。
●港島南岸第1期晉環錄內地客「一客三食」
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(14日)再錄內地客「一客三食」大手個案，涉額2,242萬港元。該宗大手買賣包括兩伙個開放式單位及一個一房單位，其中2B座25樓B室，實用面積368方呎，一房開放式廚房間隔，成交價919.5萬元，呎價約24,986元。項目目前售出逾679伙，套現逾142億元。
●啟德尚‧珒溋連平台特色戶售6,374萬元
龍湖集團(00960)旗下啟德尚‧珒溋周四(14日)售出一伙，單位為1座39樓F室，實用面積1,699方呎，附有77方呎平台，成交價6,374萬元，呎價約37,516元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房8,140萬沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周四(14日)售出2座6樓B室，單位實用面積1,868方呎，三房雙套間隔，成交價8,140萬元，呎價約43,576元。項目由開售至今已售出44伙，總套現逾48億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。
●石硤尾龍駒道緹外四房戶2.25億元沽
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周四(14日)招標售出第2座3樓A室，實用面積4,557方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，最新以2.25億元售出，呎價約49,375元，成交價包括2個住宅停車位。上述為項目今年第5宗成交。全盤累售10伙，總成交金額逾31億元，平均成交呎價約60,000元。
●薄扶林碧麗軒獲內地大手客斥逾9,000萬元購入兩伙
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒再有成交，周四(14日)沽出兩伙複式連花園戶型，由同一組內地大手買家購入，涉額超過9,000萬港元。是次售出包括單位5號，實用面積1,818方呎，三房連三套房間隔，附連145方呎私人花園，成交價5,220萬元，呎價約28,713元。另一伙為單位6號，實用面積1,545方呎，三房連套房間隔，以3,800萬元售出，呎價約24,595元。
●啟德天瀧單日連錄兩宗成交 吸金近1億元
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，恒基地產(00012)啟德合作項目天瀧，於周四(14日)以招標形式連售兩伙臨海大戶，兩伙總價接近1億港元。其中，項目5座20樓B室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,145萬元，呎價約37,229元。另一宗成交為8座17樓B室，實用面積1,298方呎，亦屬四房戶型，以4,765萬元售出，呎價約36,710元。
●將軍澳海茵莊園月內累售89伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於3月累售89伙，總套現逾4.4億元。項目是日沽出兩伙，包括2座30樓D9室，實用面積402方呎，成交價745.9萬元，呎價約18,555元。
●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約17,331元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(14日)售出2座45樓G室，實用面積583方呎，屬兩房連工作間設計，以1,010.4萬元成交，呎價17,331元。項目3月暫沽166伙，銷售額逾18億元。項目將於周日以價單形式公開發售32伙，折實入場費627.1萬元起，大手買家將優先揀樓。
●土瓜灣明雋一房連平台戶呎價約24,562元
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，新近再錄兩宗成交，包括
3樓B室，實用面積為241方呎，屬一房平台特色戶，連82平方呎平台，成交價約592萬元，呎價約24,562元。買家為投資客。