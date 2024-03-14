月內第2個全新盤開價　日出康城項目首推130伙

月內第2個全新盤開價，將軍澳日出康城項目推出首張價單，涉及130伙，折實平均呎價約14,188元，重返同區5年前水平。豪宅新盤交投活躍，周四(14日)單日錄得至少5宗5,000萬元的大額成交，共涉逾4.7億元。

●日出康城SEASONS PLACE首張價單重返5年前水平

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周四（14日)公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價約14,188元，不但較去年8月推出的日出康城第11期凱柏峰III首批低約16%，更重返同區5年前水平。首張價單提供38伙一房戶，87伙兩房戶及5伙三房單位，折實價介乎447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576元至14,757元。

●港島南岸第3B期Blue Coast將設計劃吸非本地客

●旺角利奧坊．首隅本周末公布首張價單

●九龍灣泰峯6日累收逾5,500票

王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，收票反應理想。截至周四(14日)傍晚6時，項目6日之內已累計接獲逾5,500張入票，按周日(17日)首輪以價單形式發售336伙計，暫錄超額認購逾15倍。發展商最新公布，已獲中國銀行(香港)，恒生銀行，東亞銀行以及交通銀行等多家銀行承造按揭，包括90天即供按揭計劃。其中，中銀香港更已派出按揭團隊，在展銷中心為意向買家提供置業諮詢服務。

●啟德維港1號單日沽10伙 吸金逾1億元

●港島南岸第1期晉環錄內地客「一客三食」

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(14日)再錄內地客「一客三食」大手個案，涉額2,242萬港元。該宗大手買賣包括兩伙個開放式單位及一個一房單位，其中2B座25樓B室，實用面積368方呎，一房開放式廚房間隔，成交價919.5萬元，呎價約24,986元。項目目前售出逾679伙，套現逾142億元。

●啟德尚‧珒溋連平台特色戶售6,374萬元

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房8,140萬沽

●石硤尾龍駒道緹外四房戶2.25億元沽

●薄扶林碧麗軒獲內地大手客斥逾9,000萬元購入兩伙

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒再有成交，周四(14日)沽出兩伙複式連花園戶型，由同一組內地大手買家購入，涉額超過9,000萬港元。是次售出包括單位5號，實用面積1,818方呎，三房連三套房間隔，附連145方呎私人花園，成交價5,220萬元，呎價約28,713元。另一伙為單位6號，實用面積1,545方呎，三房連套房間隔，以3,800萬元售出，呎價約24,595元。

●啟德天瀧單日連錄兩宗成交 吸金近1億元

●將軍澳海茵莊園月內累售89伙

●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約17,331元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(14日)售出2座45樓G室，實用面積583方呎，屬兩房連工作間設計，以1,010.4萬元成交，呎價17,331元。項目3月暫沽166伙，銷售額逾18億元。項目將於周日以價單形式公開發售32伙，折實入場費627.1萬元起，大手買家將優先揀樓。

●土瓜灣明雋一房連平台戶呎價約24,562元

3樓B室，實用面積為241方呎，屬一房平台特色戶，連82平方呎平台，成交價約592萬元，呎價約24,562元。買家為投資客。