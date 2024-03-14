美股靠穩　Under Armour挫逾11%

美股3大指數周四早段靠穩，道指升50點，報39,094點，標指升7點，報5,172點；納指升38點，報16,216點。港股夜期報16,874點，跌99點，低水88點。

企業消息方面，連鎖快餐店麥當勞財務總監Ian Borden日前出席投資者會議時透露，消費疲弱及海外業務挑戰使得今年初業務表現放緩。根據Borden說法，低收入的消費者更多轉向雜貨超市購買食物，而不是在餐廳用餐。「一些消費者選擇更頻繁地在家中吃飯。」作為回應，麥當勞在其美國的餐廳提供了更多4美元(約31.2港元)以下的套餐式綑綁優惠，並計劃加大推廣，以吸引低收入群體。

另外，他還指出國際業務今年開局疲弱，主要是受中國、中東市場放緩所致，特別是後者主要受到以巴衝突的影響。麥當勞股價早段曾跌0.66%。

運動服裝品牌Under Armour高層有人事變動，現任行政總裁(CEO)Stephanie Linnartz即將於4月離任，由目前擔任董事長的公司創始人Kevin Plank接任CEO一職。在接任CEO後，Plank亦不會保留董事長身份，只會改任公司董事，而董事長之位則會交由著名經濟學家、安聯集團首席經濟顧問埃利安出任。Under Armour的A類股份早段曾跌11.78%。