聯博香港：投資大環境漸恢復常態

後疫情時期的波動應該會在今年繼續消退，為投資者留下一個「較正常化」的前景。大多數主要經濟體的通脹正在降溫，而如果這趨勢持續下去，各地央行開始表示願意減息。

預期經濟正常化，企業盈利將重返增長模式。儘管經濟增長一直呈現正面趨勢，但過去一年企業獲利受到庫存調整、大宗商品價格波動，以及服務公司缺乏營運槓桿的挑戰；這些不利因素現已消退，並為股票和其他風險資產提供了有利的環境。事實上，當並非經濟衰退而發生減息時，股票的表現通常超過其他資產，而這個可能性似乎愈來愈大。

去年，在少數科技股的帶動下，股市上漲；鑑於經濟情況有所改善，預計此趨勢將在今年持續。歐盟股市受惠於增長前景的改善，而科技投資和人工智能(AI)前景的逐步復甦可能會繼續支撐美國股市。鑑於中國的增長前景並未明朗化，對新興市場保持謹慎態度。

固定收益資產仍吸引

債券在去年底上漲，目前孳息率遠低於去年10月的高點。儘管市場已經消化了今年的數次減息消息，但如果經濟增長令人失望，債券可以提供良好的分散投資功用。基於對經濟的良好展望，在久期或利率風險配置上保持接近中性是明智的。美國和英國主權債券相對具有吸引力，因為其政策正常化的空間較大。

在當前環境下，中性的商品投資配置是最好的選擇。由於商品需求疲軟和中國刺激措施溫和，價格一直在下跌至疫情前的水平，儘管持續的地緣政治風險在某些情況下可能會帶來一定的上漲空間。

疫情為經濟增長、通脹和資產回報帶來了異常波動，預計這種格局將趨向歷史常態，並可能會更適合多元資產投資者。與往常一樣，保持靈活性和選擇性來應對過渡期非常重要。

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