現代搶攻亞洲市場　擬向日本引進小型電動車Casper

南韓媒體報道，現代汽車(HYUNDAI)決定加快對日本、泰國、印度等亞洲市場的攻勢，尤其看準日本對小型車的需求，計劃將小型電動車Casper引進當地。

據指，現代計畫於今年下半年在南韓推出Casper電動車，更預計於明年初進入日本市場，有望成為繼IONIQ 5及KONA電動車外，第三款現代進軍日本的車型；前兩款在當地表現差強人意，甚至傳出無法順利進入住宅車庫的情形，因此冀透過Casper電動車解決問題。

Casper電動車長度為3.6尺，寬度為1.6尺，但仍較一般日本小型車大一點，不過普遍認為已是現代汽車最符合日本人偏好的車型。業界人士指出，雖然IONIQ 5有一定客群，但大多日本住宅車庫根本不留容納，Casper電動車在大小跟性能上都有足夠的優勢。

根據去年日本暢銷車排行榜，首5名就有3款小型車，第1名豐田汽車(TOYOTA)的Yaris、第4名日產汽車(Nissan)Note、第5名豐田汽車Roomy。

此外，為能擴大日本市場銷售，現代同時計畫在日本建立生產網絡，從100%線上銷售轉為線上、線下並行銷售模式。目前現代汽車在全日本只有橫濱有複合式營業據點，未來打算將規模擴大至大阪等地，讓客戶能夠現場實際看車、試駕和維修車輛。