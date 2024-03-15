鄧聲興：中港加強「聯通」互惠互利

當前全球經濟具較多不確定性，金融體系亦存在風險。本港股市整體表現仍然不振且流動性長期不足，首次公開招股(IPO)市場淡靜，致全球集資排名下滑，歐美資金撤離下需要更多新的資金改善本港經濟發展。為鞏固與提升香港國際金融中心地位，營造更為穩健且具競爭力的市場環境，充分發揮獨特優勢，更好的利用香港及內地「互聯互通」十分重要。

降港股通門檻助增交投

近年香港與內地資本市場互聯互通機制持續優化，「互換通」北向交易正式啟動，「滬深港通」新增逾千標的股票，粵港澳大灣區理財通措施亦有優化。雖然3地合作效果顯著，但仍有改善空間，建議可考慮降低「港股通」投資者准入門檻至10萬元人民幣，優化互聯互通股息紅利稅務，使港股通個人投資者的股息紅利稅與A股保持一致等，將有利於提高港股通對人投資者的吸引力，並相信有助提升港股交投量。

現今香港、上海及深圳3地仍具更多金融資源整合空間，亦可考慮在現有滬深港通框架內推出「新股通」，允許內地投資者購買香港新股，及設立機制與鼓勵措施等，提高內地A股企業來港上市意願及效率，相信能有利進一步活躍市場，吸引更多內地及海外優質企業來港上市，並通過互聯互通為3地帶來更多資金。

擴大A股ETF規模吸外資

此外，早前有消息指內地計劃設立規模達兩萬億元人民幣的股市平準基金入市投資A股，「國家隊」中央匯金隨後表示將擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍，並將持續加大增持力度及增持規模，A股3大指數亦一度在消息推動下轉強，對市場具有提振作用。

建議A股市場都可考慮規劃相關制度措施，促進中資機構境外基金通過互聯互通進入內地市場，為A股市場帶來更多資金。除對市場信心的提振外，亦有助促進滬深港通成交量提升而利好滬深港3地股市。同時，亦有助於中資境外機構在內地以外的外匯調回中國，利好人民幣表現及提升市場對中資企業投資情緒，或有助於刺激外資基金投資中資股等，對內地及香港經濟長遠發展有所裨益。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)