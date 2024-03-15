專家樓評：銀行樓按取態仍保守　樓價未見反彈

不少人詢問在樓市撤辣後，銀行對於按揭生意的取態如何？事實上，樓市經過大半年的調整，無論成交量及樓價都有所下調，近半年來大部分銀行對於按揭取態轉為保守。

其實，傳統上銀行通常在首季都會推出各項按揭優惠以積極爭取按揭生意，惟今年首季並未見有銀行搶先攻佔按揭市場，雖則有個別銀行稍稍推出零碎的按揭優惠，但仍未成為市場風氣。撤辣至今短短兩星期，樓市交投明顯從谷底反彈，踏入3月首星期已有過千宗一手新盤成交，可見樓市開始轉勢。不過，目下銀行似乎未有緊隨樓市升溫的步伐，暫時對於按揭生意的取態仍然傾向較為保守，就觀察所得近日各大銀行對於按揭市場均出現變化。

在現金回贈方面，有銀行貸款額500萬元年初有2%現金回贈，近日削減至0.65%現金回贈，更有銀行將轉按現金回贈由原來1%減至0.25%。不過，亦有銀行維持高現金回贈政策，貸款額200萬元便可享有2.2%現金回贈，但要求客戶要提供首期證明，假如客戶的首期是由父母提供，客戶便要透過律師樓簽署確認書以證明，故此想要盡取高回贈其實亦不容易。

拆息高企令資金成本升

銀行削回贈，相信並不表示不看好樓市前景，只是現時一個月銀行同業拆息長期維持4.5厘以上水平，拆息高企反映銀行之間的資金成本上升，而且樓市持續升溫預計可能將會有海量的按揭申請，在商言商，銀行縮減優惠實在無可厚非。然而，就算銀行削回贈，亦不見得會減弱市民的入市意欲。

在按揭審批方面，部分銀行均有明顯的變化，有過往善於處理內地人按揭申請的中小型銀行，近日表示暫停內地人申請，相信是由於該銀行在過往內地人按揭的生意比例佔比甚高，撤辣後更引來大批內地人查詢，基於銀行的風險管理，並不能側重於單一客群。另有銀行表示不接受1970年以前入伙的物業承做按揭，以及不接受村屋按揭的申請，這反映銀行預示到撤辣後成交量大增，按揭申請宗數亦會隨之大增，他們可以挑選較優質的物業才承做按揭。

總括而言，撤辣後雖然樓市暢旺，成交量大增但樓價暫未有反彈迹象，相信銀行要作進一步觀察才會落實按揭市場的方針。由於現時銀行傾向保守及取態不一，建議有意入市的市民，最好先找專業人士作預先評估，確保按揭萬無一失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣