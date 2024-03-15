富途陸秉鈞：美股AI板塊後有咩新「賺錢機會」?

筆者的公司近來邀請城中多位著名KOL，分享了對美國股市未來發展的見解。筆者有幸以聯席講者的身份參與其中，聽到不少KOL的最新分享，結合市場現狀與技術走勢的分析，讓筆者對美股中期也有一些新看法。美國AI相關的股份漲幅很大，估值並不便宜，在席間，嘉賓認為板塊資金將進行輪動，美國中小型股票有可能接力美國股市升浪。筆者也深感認同。並且接下來筆者也分享一下自己的想法。

半導體行業中期調整的機會增

事實上，半導體板塊在上周末及本周一經歷了明顯的下跌。表表者的英偉達在周五一度漲5%，高見974美元。距離1,000美元只有一步之遙之際，股價卻突然大幅下挫，倒跌5%收盤。另一巨頭AMD更是出現「射擊之星」，向淡形勢更加明顯。兩只股份在本周一再進一步下挫，儘管周二止跌回升，短期有持續反彈的可能，但從中期來看，該板塊的上升趨勢將可能減弱。這要求投資者在資產配置時更加謹慎，甚或引起市場資金調整持倉結構。

市場輪動與中小型股接力

賺錢效應一：標普500指數優於納指100

隨着AI股份走弱，通脹趨於穩定，以及利率可能進一步下降，筆者認為，這為其他板塊帶來資金流入的機會。但對於哪個板塊將會受惠、若非擅於捕捉資金流，我們一般較難跟進的。所以能夠全方面包含的標普500指數，就會較為合適。

儘管科技股走勢相當耀眼，但從今年的回報(截止3月12號)可以看到，代表科技股的納指100指數上升了8.28%，居然不及代表性更廣泛的標普500指數，後者上升了8.5%。由於納指7雄佔了納指100超過40%的比重，若然半導體股轉弱，今年標普500指數上升的中期回報潛力可能會超越以科技股為主的納指100。投資者通過標普500相關ETF產品投資，可能會捕捉到更高的回報。

賺錢效應二：中小型股票指數的新契機

隨着通脹率穩定且利率逐漸下降，美國中小型股票將可能會成為市場新的焦點。不過一般投資者，並不一定熟悉美國的中小型股票，而且數量極多，要全部都進行分析，難度亦較高。這個時候，相關的指數就是我們的投資「聖經」。在眾多追蹤美國中小型股票的指數，羅素2000指數是最具代表性的。

儘管在經濟好轉時中小盤股表現優異，它們在經濟衰退時的防禦能力卻較弱，特別是對於那些基礎較不堅實的小公司來說。相較於羅素2000指數，S&P中型股400指數和S&P小型股600指數可能是更佳的選擇，因為它們的成分股品質更高，對經濟周期的波動有更強的抵抗力。

筆者比較喜歡「大市值」能帶來的「經營安全感」，所以筆者會更偏向於S&P中型股400指數。事實上，S&P中型股400指數的升幅今年(截止3月12號)達到6%以上，大幅跑嬴羅素2000指數的1.89%回報，和標普500比起來也不輸蝕，相關的ETF，值得大家關注。

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞