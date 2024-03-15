傳雷軍系公司享小米SU7優先購買權　雷軍：未開啟盲訂通道

針對「官方是否會針對個別使用者或個別公司享有優先購買權，可優先取車」的傳聞，雷軍表示，「官方沒有相應政策。」

在3月28日發布之前，小米汽車將在25日開始預約品鑑，但僅安排靜態品鑑，在正式發布會後才能安排試駕。門市布局方面，雷軍稱第二批布局「還需要一段時間仔細調研。準備好後，我們會立刻公布計劃。」

雷軍日前在社交平台發文稱，小米SU7電動車將於28日發布，預約到店人數一天之內增加10萬多人。據內媒報道，目前除了小米內部員工有優先購買權外，個別「雷軍系」公司也爭取到首批小米SU7電動車的優先購買權。

報道引述一名小米員工表示，針對「雷軍系」公司，小米都會大概率做意向調研。另外，一名接近互聯網企業歡聚集團的人士指，歡聚集團內部本周已進行優先購車意向登記，而且名額有限。