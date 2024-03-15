美BIO改口稱藥明康德主動終止會員資格　藥明系未止跌

BIO官網於美國時間3月14日修改並更新了於13日發布的新聞稿內容。由修改前的「BIO目前正在採取措施，在組織成員資格方面與藥明康德分開」，更新為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」。

BIO新任行政總裁John Crowley此前去信美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher，表示將支持《生物安全法案》，並會與國會議員合作推動立法進展。

有外媒引述藥明康德給予John Crowley的信中提到，美國的立法「偷步、不公平地針對該公司，沒有經過正當程序、對事實進行透明審查，也沒有考慮其對美國在生物技術創新和患者護理領域領導地位的影響」。

美國參議院《生物安全法案》早前獲美國參議院國土安全委員會通過，法案可能以國家安全為由，限制與華大基因和藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。這一法案仍需在參議院和眾議院全體會議上通過，並獲得總統的簽署方可生效。