傳大型銀行勁削回贈　經絡：改以服務質素與市場競爭

市傳有大型銀行大幅削減回贈，非新造按揭(轉按或加按)，不論貸款金額，更一律不設現金回贈。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自政府撤辣及放寬按揭措施後，樓市交投雖有所回升，但樓價仍在低位整固階段，加上現時一個月銀行同業拆息長達半年徘徊4.5厘水平，拆息持續處於高水平，而銀行未有調整最優惠利率，使按揭業務資金成本一直高企。估計基於成本及邊際利潤等考量，大型銀行回歸理性，以服務質素與市場競爭，料其他銀行或因應自身條件而改變其按揭業務策略。

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年2月份四大銀行現樓市佔率由上月65.8%下跌至62.3%，連跌5個月，創2年新低。曹德明表示，現時大型銀行對按揭業務取 態審慎，料四大銀行及中小型銀行市佔率差距進一步收窄。

現時樓價回調，近期新盤及新盤貨尾紛現低價開盤，交投重拾活躍，加上市場已預期美國聯儲局最快於年中有機會開始減息，本港息口亦料跟隨回調，配合政府撤辣及放寬按揭措施，曹德明表示，即使銀行削減回贈優惠，亦不會影響市⺠入市意欲。而現時仍有部分中小型銀行為爭取上半年的按揭業務，推出各項優惠吸引特定優質或大碼客戶，建議客戶可貨比三家，選擇較多優惠的銀行承造按揭。