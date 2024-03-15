10大二手屋苑3月上半月成交飆5.3倍　惟個別樓價跌幅仍高逾...

撤辣釋放二手市場購買力，各區準買家出動搶盤。3月上半月10大藍籌屋苑暫錄約197宗買賣，以同期計創近3年新高，按月爆升逾5.3倍，期內以沙田第一城及東涌映灣園等新界屋苑漲幅最顯著。而10大屋苑中，本月已有9個成交量超出2月全月水平。

2月上半月財政預算案公布前，二手市場買賣雙方都「按兵不動」。綜合市場資料，期內只錄約31宗買賣，撤辣後市況急劇轉旺，本月交投量大增約166宗，其中觀塘麗港城及將軍澳新都城，上月同期仍未聞成交，3月已暫錄約15宗及約11宗買賣。

沙田第一城本月已錄約29宗買賣，與上月同期只錄約一宗相比，升幅高達28倍，由於成交以兩房細單位為主，平均實用呎價按月升約9.9%至約13,282港元。中原黎宗文表示，撤辣後買家入市信心提升，屋苑成交量已較上月全月多約七成，包括29座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年底開價約650萬元，議價後以600萬元易手，呎價約13,304元。

映灣園3月交投量，亦由上月約一宗急升至約18宗，超出上月全月約3.5倍，平均實用呎價重上一萬元，最新報約10,212元，按月漲約1.2%。利嘉閣黎景南指，屋苑為區內指標，呎價較為低水，市況升溫即吸引買家追捧，尤其是三房單位。

天水圍嘉湖山莊錄約46宗，為10大屋苑中最旺，按月勁增逾6倍，平均實用呎價按月升約8.4%至約8,507元。中原伍耀祖表示，撤辣後市場反映正面，現時成交量屬近兩年來單月最多，預期全月重上百宗水平。

市區方面，鰂魚涌太古城錄約20宗最多，按月大升約4倍，並較2月全月多逾1.2倍。該行趙鴻運指，屋苑已連續6天錄得成交，海棠閣中低層H室，實用面積約1,114方呎，套三房間隔，望全海景，以市價1,930萬元沽出，呎價約17,325元。

雖然交投向上，但樓價未見上升，10個屋苑其中4個包括太古城、紅磡黃埔花園、鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島，本月平均實用呎價，按月續下挫，跌幅介乎約1.5至14.2%，其中，海怡半島平均呎價約13,372元，跌勢最明顯。