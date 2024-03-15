中證監：加強上市活動監管　嚴禁「圈錢」為目的盲目上市

中證監發布《關於嚴把發行上市准入關從源頭提高上市公司品質的意見（試行）》等4項政策文件，文件著重於從源頭提高上市公司質量，全面從嚴加強對企業發行上市活動監管，壓緊壓實發行監管全鏈條各相關方責任，維護良好的發行秩序和生態，提出了8項政策措施。

一是嚴把擬上市企業申報品質。壓實擬上市企業及「關鍵少數」對資訊揭露真實且準確完整的第一責任，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資。對財務造假、虛假陳述、粉飾包裝等行為及時依法嚴肅追責。

二是壓實中介機構「看門人」責任。建立常態化滾動式現場監管機制，以上市公司品質為導向的保薦機構執業品質評估機制。

三是突出交易所審核主體責任。把防範財務造假、詐欺發行擺在發行審核更加突出的位置。嚴密關注擬上市企業是否有上市前突擊「清倉式」分紅等情形，嚴防嚴查，並實施負面清單式管理。從嚴監管高價超募。

四是強化證監會派出機構在地監管責任。輔導監管堅持時間服從質量，現場檢查實際發揮書面審核的補充驗證延伸作用。

五是堅決履行證監會機關全鏈條統籌職責。綜合考慮二級市場承受能力，實施新股發行逆週期調節。大幅提高對擬上市企業的隨機抽取比例及加大問題導向現場檢查力道。

六是優化多層次資本市場功能連結。研究提高上市標準。從嚴審核未獲利企業。

七是規範引導資本健康發展。督促企業依實際需求合理確定募集資金投向和規模，加強擬上市企業股東穿透式監管，防止違規行為「造富」。

八是健全全鏈條監督問責體系。擬上市企業和中介機構有違規情形的，依《證券法》等規定嚴肅問責。上市委員和審核註冊人員存在故意或重大過失、違反廉政紀律的，終身追究黨紀政務責任。