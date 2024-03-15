二手樓價指數連跌3周　按周再挫0.81%

中原城市領先指數CCL最新報143.02點，按周跌約0.81%，是新春長假後首周及財政預算案前1周的市況，連跌3周共約1.92%，指數創386周(逾7年)新低，重返2016年10月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌約25.25%，亦較2023年4月168.40點高位跌約15.07%，而2024年則累跌約2.85%，CCL向下迫近第一季目標141點，現時僅相差2.02點或1.41%。

該行指，農曆年假後，樓市逐漸回復買賣活動，加上市場估計財案會有利好樓市措施，部份買家趁財案公佈前搶先入市低價筍盤，二手交投略有增加，但樓價卻繼續受壓下調。而撤辣後，一、二手買賣急增，如果成交量維持高企，樓價跌幅有望逐步收窄，展望第二季CCL可以止跌回穩。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.10點，按周跌約0.68%。CCL(中小型單位)報141.85點，按周跌約0.79%。CCL(大型單位)報148.84點，按周跌約0.91%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌約1.87%、約1.89%及約2.09%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣重返2016年10月中時水平，而CCL(大型單位)重返2017年3月底時水平。

四區方面，九龍CCL_Mass報137.76點，按周跌約1.08%，連跌3周共約3.39%，重返2016年10月初時水平。新界西CCL_Mass報130.91點，按周跌約1.72%，連跌2周共約3.24%，重返2017年2月中時水平。新界東CCL_Mass報157.14點，按周微升約0.04%，連跌3周後回穩，仍然於2017年3月中水平徘徊。港島CCL_Mass報144.37點，按周升約0.29%，連升2周共約1.03%，繼續於2016年8月底水平徘徊。