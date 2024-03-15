三級歷史住宅建築薄扶林道Jessville Manor以2.07億易手

萊坊公布，該公司獲業主委託以2.07億港元，售出擁有超過90年歷史的三級歷史住宅建築薄扶林道128號Jessville Manor，買家為鄭啟文及順豪物業投資。

Jessville Manor於1931年落成，由譚雅士建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。該物業建築面積約12,288方呎，大宅現已翻新，內裡改建為4個豪華特式住宅單位，每個單位的實用面積2,248至2,960平方呎，屬三至四房間隔。

順豪物業投資主席鄭啓文表示，香港住宅市場的價值長時間被低估，作為一個國際城市，相信有很大的升值空間。非常榮幸有機會擁有和保育香港這座享負盛名的歷史建築。Jessville Manor不僅是絕妙的建築，更見證了香港上個世紀的歷史和發展。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直指出，香港政府取消了3種印花稅，再加上長遠息口回落，撤辣短期內可以帶動樓市氣氛，刺激本地人及海外人士置業，同時帶動投資情緒，吸引更多投資者重投物業市場。本港豪宅供應有限，但需求強勁，預計豪宅市場的銷售成交量將會逐漸回升。至於供應稀缺的超級豪宅，仍然對投資者具有巨大的投資吸引力，預料部分物業的成交呎價或會再次挑戰高峰。

上述成交物業於周五(15日)進行招標，當中除1樓A室以交吉形式出售外，其餘3個單位連租約出售。