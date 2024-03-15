金管局：上季信用卡總交易量按年增22.4%

香港金管局公布，截至去年第四季未，在市面流通的信用卡總數為1,969萬張，按季上升0.8%，按年上升1.0%。信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

在2023年第四季，信用卡總交易量為30,315萬宗，較上一季增加10.2%，較2022年同期則增加22.4%。2023年第4季的信用卡交易總額為2,449億港元，較上一季增加8.1%，與2022年同期比較增加13.4%。交易總額當中，1,797億港元 (73.4%)為香港消費，555億港元(22.7%)為海外消費，97億港元(4%)為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。在2023年第四季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加6.4%至4,865萬宗，總額則按季增加7.2%至731億港元。與2022年同期比較，2023年第四季的扣帳卡總交易量增加2.2%，總額減少3.8%。

支付卡統計資料是根據8家支付卡計劃營運機構的信用卡及／或扣帳卡計劃所發行的信用卡及扣帳卡的季度資料編製而成。金管局在2010年6月開始按照國際慣例，公布支付卡的季度統計資料，以提高香港支付卡業務的透明度。