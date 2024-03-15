利奧坊．首隅首推60伙　折實平均呎價18888元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首張價單提供42伙一房戶，18伙兩房戶。售價方面，價單提供6項付款方法，扣除最高8%折扣優惠後，折實價介乎437.36萬至733.33萬元，折實呎價由17,029至21,586元。

韓家輝續指，項目首批單位定價有折讓，定價參考同系列利奧坊第2期至第4期及旺角區新近入伙的樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素。項目位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳，已於今日下午5時正式對外開放予公眾參觀。該盤將於周日(17日)起正式開始收票，最快將於下周公布銷售安排，料復活節假期前作首輪推售。

首批入場單位為6樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實呎價約17,365元。呎價最低的單位為6樓D室，實用面積353方呎，折實價601.12萬元。

資料顯示，利奧坊系列為重建項目，分7期發展。1期利奧坊‧曉岸於2015年的首批折實平均呎價為16,714元。2期利奧坊·凱岸及3期利奧坊‧曦岸，分別於2018年及2020年的首批折實平均呎價為23,912元及24,260元。4期利奧坊．壹隅在2022年4月推出首批123伙，當時折實平均呎價為23,928元。