元朗多層現代產業用地將於6月28日截標

地政總署公布，元朗福宏街與宏利街的多層現代產業用地，將於2024年6月28日截標。地皮坐落在元朗地段第545號，地盤面積約349,191方呎，可建最高樓面面積約1,738,418方呎，指定作車輛維修及保養、物流及貨運、集裝和處理貨櫃貨物及散裝貨物、起卸和貯存貨櫃，公眾停車場，以及有關上述用途的附屬辦公室等。

項目以「雙信封制」形式招標，其中價格建議 (即入標地價) 佔分數的三成，非價格建議佔七成。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，有關比例介乎2021年截標的中環海濱3號商業地 (地價因素佔五成) 和香港科技園近期的批出元朗創新園，（該項目地價佔兩成）的兩者之間。

他又指，今次元朗多層現代產業大樓用地將作車輛維修保養及/ 或物流用途為主。中標者須將不少於521,525方呎的樓面，即可建面的約三成，無償交予政府，主要作安置受北部都會發展影響的棕地作業者。交予政府的面積，樓底至少要4.7米，每方呎樓面的可負重量要超過520磅，並貨車可以直達各層。

七成的非價格建議中，有多達45分 (總分為100) 關於如何讓棕地作業者受惠，包括加大交予政府的樓面面積至三成八可取5分；對交予政府部分的設計，提出具使用彈性的各方案，最多可取20分。協助棕地作業者升級、培訓等各方案，最多可取20分。

其他分數包括中標者的經驗 (最多15分)，建築完成所需的月份 (最多10分)，對非交予政府樓面的科技應用、土地使用的效率、自動化能力等各方案 (最多20分) 和有關環境、社會和管治(ESG)的方案 (最多10分）。至於非交予政府的樓面不能散售，但可出租。