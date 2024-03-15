觀月‧樺峯高層戶持有10年　帳面仍蝕72萬沽

二手業主劈價出貨，減價320萬元，終以1,230萬元沽出觀塘觀月‧樺峯高層單位，持貨近10年，帳面仍要貶值約72.6萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，西區寶翠園8座低層A室，實用面積約896方呎，套三房間隔，外區換樓客加快入市，以1,824萬元承接，呎價約20,357元，原業主2004年1月以約572萬元購入。

●中原周世康指，灣仔明豐大廈低層B室，實用面積約386方呎，兩房間隔，原先以460萬元放售，因早年買入價低，業主減價70萬元或約15%，終以390萬元成交，呎價約10,104元。

●中原林志達表示，北角半山寶馬山花園中層A室，實用面積約847方呎，套三房連工人房間隔，最新以1,590萬元成交，呎價約18,772元，較上月同類型單位成交呎價高約10%，新買家為外區換樓客。

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌康怡花園C座中層7室，實用面積約505方呎，兩房間隔，新買家原先一直在區內租樓，撤辣後入市信心隨即增強，決定由租轉買，上址叫價677萬元，經議價後以645萬元成交，呎價約12,772元。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中表示，觀塘觀月‧樺峯高層C室，實用面積約843方呎，叫價1,550萬元放售，減價320萬元，終以1,230萬元成交，呎價約14,591元，原業主持貨近10年，單位帳面貶值約72.6萬元。

●利嘉閣薛丁武稱，啟德龍譽1A座低層F室，實用面積約521方呎，兩房梗廚間隔，望河景，買入後一直用作收租，見財政預算案撤辣，趁機套現換貨，叫價1,300萬元，區內客以978.5萬元購入，呎價約18,781元，約7年帳面貶值11.5萬元。

●美聯黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑3月錄4宗買賣，按月增約3倍，屋苑C座中低層8室，實用面積約353方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價418萬元，放盤約3個月後，區內分支家庭客睇樓兩次，以395萬元易手，呎價約11,190元。

●美聯陸偉略稱，紅磡站半島豪庭5座高層G室，實用面積約563方呎，兩房間隔，叫價995萬元，放盤約3個月後，獲區內買家洽詢，睇樓兩次以980萬元購入作長線投資，呎價約17,407元。

●利嘉閣曾淑貞表示，紅磡海逸豪園4座中高層G室，實用面積約855方呎，套三房連儲物室間隔，叫價1,490萬元，經雙方議價後，換樓客最終以1,368萬元購入，呎價約16,000元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園3座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場以580萬元易手，呎價約9,797元。

●中原任展雄表示，長沙灣美居中心1座低層B室，實用面積約299方呎，兩房間隔，叫價396萬元，現降價36萬元或約9%，以360萬元易手，呎價約12,040元，新買家為外區上車客。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨3月暫錄約19宗買賣，已超越上月全月，該盤5期蘭秀道1號高層D室，實用面積約716方呎，三房間隔，以828萬元易手，呎價約11,564元。

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新界區

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑N座低層6室，實用面積約431方呎，兩房間隔，獲區內客見單位附設裝修，可即買即住，減價35萬元，加上屋苑鄰近工作地點，已補價自由市場以335萬元購入自住，呎價約7,773元。

●祥益盤嘉茵指，屯門龍成花園2座低層B室，實用面積約688方呎，同類型大單位甚少放盤，屋苑對上一宗成交要追溯至2019年，區內客在零議價下以650萬元並一筆過付款購入，呎價約9,448元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天頌苑N座高層1室，實用面積約636方呎，三房間隔，區內綠表客表示熟悉該區環境，獲減價22萬元，未補價第二市場以388萬元購入，呎價約6,101元。

●中原伍耀祖指，天水圍栢慧豪廷9座高層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，屬鎖匙盤，可睇樓，叫價510萬元，新近零議價沽出，呎價約10,000元。

●中原蕭頌崴表示，元朗雍翠豪園2座低層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價520萬元，減價5萬元，以515萬元易手，呎價約11,625元，新買家為區內業主，撤辣後決定多購一伙用作收租。

●中原王勤學稱，3月元朗區千萬元成交有增加趨勢，暫錄得5宗，包括爾巒茵羅諾斯大道2座低層A室，實用面積約1,087方呎，套四房連儲物房間隔，叫價1,150萬元，反價30萬元，以1,180萬元沽出，呎價10,856元，近6年帳面蝕20萬元。

●天置物業林永權指，元朗屏山芙蓉園1座低層E室，實用面積約473方呎，兩房間隔，開價435萬元，減價至393萬元沽出，低銀行估價7萬元，呎價約8,309元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋山麗苑C座高層11室，實用面積約384方呎，一房間隔，附裝修，單位放盤兩個月，未補價第二市場叫價260萬元，獲同區綠表買家即睇即買，以248.8萬元承接，呎價約6,479元，兩年多帳面升值約23%。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園5座高層複式單位，實用面積約1,294方呎，套三房連工人套房間隔，享山景，叫價約1,520萬元，議價後以1,500萬元沽出，呎價約11,592元，新買家為換樓客。

●中原劉俊杰指，大圍柏傲莊3月錄7宗二手買賣，屋苑1期2B座低層D室，實用面積約483方呎，兩房間隔，享內園景，開價約980萬元，議價後以970萬元成交，呎價約20,083元，原業主持貨3年多帳面獲利約117.6萬元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城3月暫錄約30宗二手買賣，較上月全月增加約76%，屋苑35座中層B室，實用面積707方呎，套三房間隔，日前議價後以808萬元易手，呎價約11,429元，新買家為換樓客。

●中原胡耀祖指，馬鞍山3月暫錄約50宗二手買賣，新港城佔約5宗，包括N座中層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，叫價約490萬元，反價後以500萬元易手，呎價約14,837元。

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