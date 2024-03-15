美股偏軟　Adobe股價大跌逾12%

美股3大指數周五早段偏軟，道指跌38點，報38,867點；標指跌26點，報5,124點；納指跌105點，報16,022點。港股夜期報16,761點，升40點，高水40點。

人工智能(AI)熱潮是本輪美股牛市的一大主要動力，儘管AI相關的投資帶動了一堆半導體股暴漲，但能夠真正受惠AI技術應用的公司卻寥寥無幾。已經引入AI功能的創作軟件供應商Adobe公布了截至3月1日止季度業績，期內收入按年增長11.32%，至51.82億美元，可惜市場對於業績指引仍然不收貨，拖累該公司股價於周五早段曾挫12.35%。

Adobe上季經調整純利按年增長17.18%，達到520.46億美元。展望本季度，預測收入介乎52.5億至53億美元，以中位數計相當於按年升9.53%。雖然仍有近一成的預期增幅，但對比起上游AI晶片供應商英偉達(Nvidia)動輒以倍數計的增長，只能說是相當保守。這亦味着由AI的應用雖然確實能令Adobe的軟件有好的作用，但要吸引更多新用戶或者漲價似乎仍不足夠。

管理層亦在業績分析員會議上大談AI相關的發展，指將圍繞OPenAI的影片生成AI模型「Sora」展開合作，當使用AI生產影片的人愈多，對影片剪接的需求也會隨之增長；另預期AI相關的功能有助於下半年經常收入加速增長。

為了不在AI方面落後於人，就算是大型科技巨頭亦不得不擴大投資。蘋果公司(Apple Inc.)據報已收購加拿大AI公司DarwinAI，後者的數十位員工已加入Apple內部的AI部門。有消息指，Apple於去年收購了32家AI公司，數目超過微軟、Facebook母公司Meta等。Apple股價跌0.71%。