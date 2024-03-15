發展商加緊賣樓步伐　有樓盤平逾2成開價　

新盤市況熾熱，發展商提速推盤，勢將市場氣氛推向高峰。9日之內第3個樓盤開價，旺角項目推出首批60伙，折實平均呎價18,888元，較同系列樓盤兩年前平逾兩成。

●旺角利奧坊．首隅開價 首批60伙折實平均呎價18,888元

●日出康城SEASONS PLACE示位首日錄逾5,000人參觀

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周五(15日)首日正式開放示範單位予各大代理參觀。發展商指，截至晚上7時，已錄得超過5,000參觀人次，人潮絡繹不絕，創集團項目歷來紀錄。項目至今已接獲不少準買家的查詢，當中不少有意入市的年輕用家，換樓客及投資者，認為項目會所設施多元。該盤將盡快落實銷售安排，最快於本月內展開首輪銷售。

●港島南岸Blue Coast部署下周上載樓書

●九龍灣觀塘道泰峯7日累收6,000張票

王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，截至周五(15日)傍晚6時，7日之內累計接獲約6,000張入票，按周日(17日)以價單形式發售336伙計，暫錄超額認購約16.8倍。資料顯示，首輪將以價單形式發售的單位，折實價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979元起。

●長沙灣映岸下周開放現樓示範單位

●赤柱SOLACE上載樓書

由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，周五(15日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。項目已屆現樓，提供6座獨立屋，實用面積2,496至2,787方呎，戶戶皆連花園及天台，兼附停車位。據悉，該盤早前以約1.75億元售出其中一幢獨立屋。

●港島南岸晉環單日錄8宗成交 共逾8,811萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今(15日)售出8伙，單日吸金逾8,811萬元，當中有4伙屬「一客兩食」。有大手客斥資逾1,417萬元購入兩伙開放式單位，分別是1B座41樓B室及1B座40樓B室，實用面積同為290方呎。全盤至今累售逾686伙，套現逾143億元。

●啟德跑道區澐璟連沽8伙 吸金逾2.1億元

●屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤頂層特色戶2,980萬元沽

由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，周五(15日)招標售出1座19樓01室頂層特色戶，實用面積1,376方呎，四房間隔，連537方呎平台及1,155方呎天台，成交價2,980萬元，呎價約21,657元。

●九龍塘雋睿四房售3,243萬元

●啟德維港1號單日錄7宗成交 交易額逾1億

●將軍澳海茵莊園獲大手客斥1,345萬元購入兩伙

●旺角利奧坊‧凱岸頂層特色戶售2,000萬元

●將軍澳日出康城LP10三房海景戶呎價約18,551元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(15日)以價單形式售出三伙三房海景單位，單日吸金逾4,939萬元。最新售出的單位包括第2B座45樓A室，實用面積884方呎，三房間隔，成交價1,639.9萬元，呎價約18,551元。