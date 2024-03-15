發展商加緊賣樓步伐 有樓盤平逾2成開價
2024年03月15日 22:04
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新盤市況熾熱，發展商提速推盤，勢將市場氣氛推向高峰。9日之內第3個樓盤開價，旺角項目推出首批60伙，折實平均呎價18,888元，較同系列樓盤兩年前平逾兩成。
●旺角利奧坊．首隅開價 首批60伙折實平均呎價18,888元
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊第5期項目，利奧坊．首隅於周五(15日)上載首張價單，提供60伙，折實平均呎價約18,888元。首張價單提供42伙一房戶，18伙兩房戶，折實價介乎437.36萬至733.33萬元，折實呎價由17,029至21,586元。首批入場單位為6樓E室，實用面積252方呎，一房間隔，折實呎價約17,356元
●日出康城SEASONS PLACE示位首日錄逾5,000人參觀
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周五(15日)首日正式開放示範單位予各大代理參觀。發展商指，截至晚上7時，已錄得超過5,000參觀人次，人潮絡繹不絕，創集團項目歷來紀錄。項目至今已接獲不少準買家的查詢，當中不少有意入市的年輕用家，換樓客及投資者，認為項目會所設施多元。該盤將盡快落實銷售安排，最快於本月內展開首輪銷售。
●港島南岸Blue Coast部署下周上載樓書
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周五(15日)公布部署下周上載樓書。集團營業部首席經理郭子威稱，項目至今已接獲逾500個查詢。該盤將與中原中國合作，啟動內地路演，預計內地買家的佔比將大大提高。長實營業部助理首席經理楊桂玲指，市場上三房戶供應稀少，預計項目約900方呎以上的3房單位，會特別受內地專才歡迎。
●九龍灣觀塘道泰峯7日累收6,000張票
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，截至周五(15日)傍晚6時，7日之內累計接獲約6,000張入票，按周日(17日)以價單形式發售336伙計，暫錄超額認購約16.8倍。資料顯示，首輪將以價單形式發售的單位，折實價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979元起。
●長沙灣映岸下周開放現樓示範單位
香港小輪(00050)與市建局合作發展、並由恒基物業代理負責銷售的長沙灣映岸，周五(15日)公布即將展開現樓推售，部署下周開放現樓示範單位及開價，最快3月內開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目已獲批滿意紙，可即買即住，估計該盤前排有不少單位享有海景，佔整體供應約一半。定價參考同系同區的映築。
●赤柱SOLACE上載樓書
由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，周五(15日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。項目已屆現樓，提供6座獨立屋，實用面積2,496至2,787方呎，戶戶皆連花園及天台，兼附停車位。據悉，該盤早前以約1.75億元售出其中一幢獨立屋。
●港島南岸晉環單日錄8宗成交 共逾8,811萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今(15日)售出8伙，單日吸金逾8,811萬元，當中有4伙屬「一客兩食」。有大手客斥資逾1,417萬元購入兩伙開放式單位，分別是1B座41樓B室及1B座40樓B室，實用面積同為290方呎。全盤至今累售逾686伙，套現逾143億元。
●啟德跑道區澐璟連沽8伙 吸金逾2.1億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(15日)再添6宗成交，總成交金額逾2.1億元。包括8座20樓A室，實用面積為1,525方呎三房，以4,925.75萬元成交，呎價32,300元。而8座32樓B室，實用面積1,187方呎三房，獲買家以4,439.38萬元承接，呎價37,400元。
●屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤頂層特色戶2,980萬元沽
由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，周五(15日)招標售出1座19樓01室頂層特色戶，實用面積1,376方呎，四房間隔，連537方呎平台及1,155方呎天台，成交價2,980萬元，呎價約21,657元。
●九龍塘雋睿四房售3,243萬元
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，新近錄得兩宗成交，包括第2座6樓A室，實用面積為616方呎，三房間隔，以1,720萬元成交，呎價約27,922元。而第1座3樓A室，實用面積1,188方呎，四房間隔，以3,243.24萬元成交，呎價約27,300元。
●啟德維港1號單日錄7宗成交 交易額逾1億
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號近日的銷情不斷，周五(15日)再添7宗成交，成交價介乎971萬至1,942.7萬元，單日吸金逾1億元。包括2A座7樓A單位，實用面積763方呎，三房一套連工人套間隔，以1,790.8萬元成交，呎價約23,471元。
●將軍澳海茵莊園獲大手客斥1,345萬元購入兩伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(15日)連沽5伙，單日吸金近3,000萬元。當中有買家「一客兩食」，斥資1,345.8萬元購入兩個相鄰單位，分別屬一房及兩房間隔。其中，1座26樓B8室，實用面積428方呎兩房，成交價785.9萬元，呎價約18,362元。
●旺角利奧坊‧凱岸頂層特色戶售2,000萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊系列項目推出最新第5期之際，同系列其他餘貨於周五(15日)亦錄得7宗承接，合計套現約7,000萬元。當中，利奧坊‧凱岸的2座31樓A室，實用面積632方呎，三房間隔，連34方呎平台及316方呎天台，成交價2,000萬元，呎價約31,646元。利奧坊系列至今共售出1,957伙，套現逾121億元。
●將軍澳日出康城LP10三房海景戶呎價約18,551元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周五(15日)以價單形式售出三伙三房海景單位，單日吸金逾4,939萬元。最新售出的單位包括第2B座45樓A室，實用面積884方呎，三房間隔，成交價1,639.9萬元，呎價約18,551元。