洲際航天科技料去年虧損不少於2.18億人民幣

就去年全年虧損擴大，該公司解釋，主要由於航天業務使用權資產折舊開支及管理費用增加，以及有關業務僱員人數增加，推高了僱員福利開支。除此之外，原因還有與發行可換股票據有關的開支，以及若干物業、廠房及設備的減值虧損。

考慮到公司去年上半年已經虧損約8,729萬元，下半年虧損預計高達約1.3億元，而以「航天」姿態現身港股以來，截至去年12月底止兩年半，估計該公司累計虧損超過4億元。

洲際航天股價周五又跌1.41%，收報2.09港元，跟歷史高位相比，累跌超過95%。該公司2021年借殼「恒達科技」上市，改名「航天」曾引發資金憧憬，但直到已公布的最近一份業績，即2023年上半年，其航天業務收入仍為零，分部負債去年上半年更跳升44%至5.65億元。

更離譜的是，洲際航天前年6月8日宣布，大股東、主席兼行政總裁文壹川(SUN Fengquan)初步計劃自資收購公司股份不超過5%，可是該公告刊發後一年內，文壹川卻多次在場內減持公司股份，持股量從大約63%降至不足40%。

東網日前接獲一名自稱投資過洲際航天的股民來信，題為《掛航天科技之名，割散戶韭菜之實》，揚言決定向中國證監會及香港證監會舉報洲際航天。東網向洲際航天求證相關事宜，但至今仍未獲回覆。