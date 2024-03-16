【東方日報產評】經濟失速信心弱　港轉型刻不容緩

打從全球兩大經濟體爭霸，世界發展模式巨變，利益正大洗牌，這個過程不可能三、兩年就能有結果，期間既得利益者受挫，新興力量挑戰固有市場體系可持續性，新舊交替必然帶來衝擊。作為國際都會，香港不可能不求變。過去非金融即地產的結構已行不通，產業單一化、空洞化的問題急須正視，得設法加快推動經濟轉型尋找出路。整個社會得意識到，繼續留戀昔日，被舊有的框框自封，不會有贏家，在老本耗盡前，得勇於求變，政府的責任是梳理社會矛盾，團結力量，朝着長遠願景共同努力。

過去香港的產業結構主要由金融、旅遊、貿易與物流、工商業支援及專業服務等支柱行業支持。當中國經濟仍在改革開放發展初階，須靠香港這中介人引入資源支持發展，外界亦須借助這跳板進入香港市場，香港的獨特優勢製造了昔日經濟繁榮。惟過去5年，世界變、中國變，港人不可能再拒絕改變。

所謂世界變，主要是指中國經濟發展已到了一定的規模，改革開放取得成效，製造業升級改造見成績，中國企業的國際競爭力大大提升，加上體制優勢下，中國在新能源、交通運輸、數碼化、智能化等各方面都有長足發展，為西方國家帶來威脅。故由美國主導的製造業「去中國化」，正改變全球化發展模式。中美脫鈎，香港這個「中介人」的服務需求亦下降，而與中國的關係更被美國視為打擊中國的切入點。說到底，國際地緣政治風險急升，中港兩地經貿關係更緊密，也令香港市場面對前所未有的重大地緣政治風險。這方面，香港不由自主，只有跟着國家大隊應戰。

另一方面，香港與內地周邊城市的競爭距離已大大收窄，隨着24小時過境交通便利，過去香港躺着做內地旅客生意已無憂，如今來港的內地旅客與消費減少，但港人北上消費卻增多，兩地關係的轉變亦為香港經濟帶來挑戰。

此外，香港內部問題多多，人口老化，移民潮流失中高產與人才；土地供需失衡不利民生與創科；股市備受中國資產估值低潮拖累，新股市場沉寂；樓市撤辣太遲，影響百業景氣。過去過度依賴金融與地產，如今兩瓣皆不可依賴，零售消費又備受周邊城市及交易模式網絡化的挑戰，陸續見到大大小小的實體商戶離場止蝕或被淘汰出局。政府如何善用資源，協助企業轉型、優化營商環境，開拓新的商業機會，是急不及待要做的事情。

近年香港的零售服務業服務水平參差，為遊客所詬病，服務差的形象不改，如何能當好旅遊、盛事之都？歸根究柢，民生搞不好、勞工搵朝唔得晚、貧富懸殊、家庭支援不足、社會不安，任港府大員想搞甚麼「繽紛」，出來的效果事倍功半，甚至徒勞，實不讓人意外。

經濟轉型是大工程，沒有上下一心的努力，難成大事。港人無非想安居樂業，港府要推動多元產業發展、解決住屋問題、改善營商環境，提升綜合競爭力，就得提供清晰的發展藍圖，並盡快體現實際效益，以確立方向，始有望打好這場信心戰。