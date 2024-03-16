陳政深：港股短線有資金流入　暫未宜做淡

港股上周走俏，雖然恒生指數自年內高位17,214回吐不少，但總算終止對上兩星期之頹勢，當然，指數在50周線所在的近18,000點位置阻力甚大，而本欄早前曾提及、指數月線死亡交叉的情況仍然持續，意味中長線仍然偏淡，但短線港股既見資金流入，走勢亦偏向正面，目前暫不宜出手做淡。

集團去年多個財務指標均創新高，收入按年增長39.2%，至9.67億元；純利按年增長3.2倍，至1.18億元。收入當中，中國內地為主要來源，佔近九成；而業務類別中，體驗營銷佔78.8%、數字營銷佔19.5%、IP拓展佔1.7%。

根據貝恩分析的全球奢侈品報告，去到2030年，中國消費者將佔全球個人奢侈品市場份額35至40%，而中國亦將成為全球奢侈品的最大市場，佔比24至26%。奢侈品在經濟前景不明朗的背景下，相對受影響較小，而艾德韋宣主要服務高級品牌，未來應可受惠。

艾德韋宣一月曾跌至0.95元，其後拾級而上，日前更突破1.2元的橫行區，股份目前市盈率僅不足8倍，息率更逾9厘，目前不足10億元市值，中長線部署相當合適。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)