廖嘉豪：退出負利率　美元兌日圓或回落至145

季節性因素令花旗分析員看淡第二季美元的觀點，惟短線美匯指數或先行於102至104整固。此外，對沖基金早於2月中開始拋售美元，而較長線投資者最近亦已開始減持美元。

花旗分析員把日本央行退出負利率政策的時間表預測，提前至2024年4月的議息會議，所以預期當局或於本周議息會議上釋出將會變動政策的信號。此外，花旗分析員相信當局亦放棄收益率曲線控制政策，並刪除息率前景指引中有關擴大貨幣基礎的字眼。

若日本央行於3月或4月份的議息會議，放棄收益率曲線控制政策和退出負利率政策，美元兌日圓有機會回落至145至147區域，儘管很大程度亦要取決日本央行會後聲明和行長植田和男於記者會上的言論。但若日本央行釋出更鷹派的信號，顯示當局開始收緊金融狀況，美元兌日圓則有機會進一步下跌至140至142水平。

技術走勢方面，美元兌日圓若跌穿2月低位和200天線的145.90至146.26重要支持，則有機會進一步下跌2%，下試55週線的143.41。下一支持或為去年12月低位的140.25。而初部阻力或為55天線的147.55，下一阻力或為2月29日低位的149.21。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪