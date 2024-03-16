曜熊理財：美債基金反彈低於預期

美國勞工部報告，剔除食品和能源成本的核心CPI(消費物價指數)較1月份上漲0.4%，按年上漲3.8%，兩者都比預期高出0.1個百分點。繼1月份CPI按月上漲0.3%之後，2月CPI按月上漲0.4%，汽油和住房(包括租金)對CPI月度漲幅的貢獻超過60%，反映通脹回落緩慢。

美國政府估計，利率不太可能回到新冠病毒大流行之前的水平，俄烏戰爭加速了通脹，並促使美聯儲隨後大舉加息，以至去年美債基金大跌。通脹目前仍將頑固地滯留並高於美聯儲的目標，美債基金反彈低於預期。

白宮還大幅上調了對美債利率的預期：一年前，預計2024年的3個月期美債平均利率為3.8%，10年期美債平均利率為3.6%，最新預計分別為5.1%和4.4%。當前的市場實況，美債收益率似乎不太可能回到新冠疫情前的低水平。

白宮預測2024年美國實際GDP增長率為1.7%，2025年為1.8%，到2030年將升至2.2%。其預計2024年CPI為2.9%，2025年為2.3%。

美聯儲大舉加息以對抗通脹之後，美國國債收益率曾飆升至5%以上，目前略低於4.2%。關於市場關注的通脹問題，美國政府確信通脹繼續處於下行趨勢，並反駁了市場對於滯漲的擔憂。總統拜登現時的首要任務是解決令許多美國人擔憂的高成本問題。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉