鄺紫珊：新興主權債具上升動力

美國聯儲局經過持續兩年多的加息，貨幣政策已逐漸進入明朗化的階段，市場普遍等待聯儲局確定減息的確切時間。根據以往經驗，減息前6個月投資新興主權債，都有不錯的波段升幅，加上新興主權債孳息率達8%以上，若想布局於固定收益資產，孳息帶來的收益也是不錯選擇。

從基本面看，新興國家對抗通脹成效顯著，有些國家已經開始步入減息週期，這均有利主權債的走勢，加上新興國家不乏資金援助，如國際貨幣基金組織、世界銀行、波斯灣中東國家等也有提供積極支援，讓新興國家債務壓力得以紓緩。

回顧以往，新興國家主權債出現違約機會率很低，從風險角度以言，新興主權債價格已較過往10年平均價折讓約14%，價值已屬於非常吸引水平；加上美元指數有機會在加息結束後回落，相信有機會為新興主權債的上升動力加持。

不過，投資者如打算參與新興市場主權債，享受新興市場的長線成長契機，宜投資「美元」主權債，以避開當地貨幣匯率波動風險，並且選擇多個新興債市的投資策略，以分散單一國家個別風險。

另外，隨着中美經濟數據發布與聯儲局官員發表言論，短線波動也將出現，預期在聯儲局開始減息後，隨着美國債孳息率下行，新興市場也將迎接新一輪的資金回流，故新興主權債在高孳息率及價格「低水」的支持下，有望持續推升其上升動力。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊