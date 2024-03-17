陳樂怡：戶外消費持續復甦　利好統一企業飲品業務

美國2月PPI(生產物價指數)超預期，反映通脹回落的路徑仍有波折，債息再次反覆回升。恒指目前走勢欠缺方向，市場聚焦個股業績，繼續炒股不炒市，恒指料於16,000至17,000點上落。未來一周焦點關注內地首兩個月重磅經濟數據，以評估經濟增長動能。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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