陳樂怡：戶外消費持續復甦 利好統一企業飲品業務
2024年03月17日 08:30
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美國2月PPI(生產物價指數)超預期，反映通脹回落的路徑仍有波折，債息再次反覆回升。恒指目前走勢欠缺方向，市場聚焦個股業績，繼續炒股不炒市，恒指料於16,000至17,000點上落。未來一周焦點關注內地首兩個月重磅經濟數據，以評估經濟增長動能。
新秀麗(01910)去年全年多賺33.3%至4.17億美元，並重新恢復派息。撇除匯兌影響，新秀麗去年中國銷售淨額增長88.4%，推動亞洲銷售淨額上升61.7%。毛利率為59.3%，按年升3.5個百分點，達致歷史新高。筆者看好國內旅客外遊需求保持熱熾，支撐起亞洲區旅遊業復甦，加上高利潤的TUMI品牌增長強勁，另外促銷折扣控制得宜，利好未來盈利增長動力。公司早前傳出正在考慮私有化，並有傳多間私募機構競購，料資本市場一舉一動會是投資者焦點，並為股價潛在催化劑。
個股推介統一企業中國(00220)。集團2023年銷售額按年增長1.2%，純利增長36.4%，勝預期。2024年統一目標透過開拓新產品，包括無糖茶及預製菜，以及拓展旅遊景點及交通樞紐等新銷售渠道，達致銷售額增長約10%，以及改善核心純利率。筆者認為儘管即食麵市場短期競爭環境維持激烈，但戶外消費場景持續復甦，利好飲品業務需求，有助緩和整體業務表現。估值上，現價對應24財年約14倍，較5年均值低逾一個標準差，股息率7厘，估值吸引。目標價6.5元，止蝕價5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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