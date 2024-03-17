【星期一‧炒啲乜】美日議息 科企放榜 恒指可再試今年高？

隨着港股步入業績高峰期，恒生指數上周曾創出17,214點的年內高位，但隨即遇上回吐壓力連跌3日，全周僅升367點，於16,800點以下過周末。展望今周，除了3隻權重科技股騰訊控股、美團、小米集團排隊放榜要密切留意之外，美日兩大央行的議息結果以及會後聲明更隨時主宰股市後向走勢。

美國近日公布的數據顯示通脹升溫，令聯儲局提前減息的預期下降，投資者關注主席鮑威爾今周的言論，以評估今年的減息次數需否進一步下調。

日本方面，隨着日本勞資雙方薪酬談判初步結果上周五出爐，5.28%的平均加薪幅度為1991年以來最高，市場注視日本央行今周會否宣布結束負利率政策並取消孳息率曲線控制(YCC)政策，繼而影響圓匯及一眾風險資產走勢。

此外，本周內地將公布社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資等重磅經濟數據，其後亦會公布貸款市場報價利率(LPR)。投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【葉尚志：恒指這水平是目前的好淡分水線...】

2、【曜熊理財：美債基金反彈低於預期】

3、【鄺紫珊：新興主權債具上升動力】

4、【陳樂怡：戶外消費持續復甦 利好統一企業飲品業務】